El Govern de Rajoy va gastar almenys 53.266 euros dels fons reservats en espiar Bárcenas

L'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas que s'investiga en l'operació Kitchen 'va costar almenys 53.266,22 euros procedents dels fons reservats del Ministeri de l'Interior durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz, segons apunta el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata en una resolució, fins ara sota secret de sumari, pertanyent a la investigació que el magistrat realitza de la caixa B del partit.









Segons el magistrat, la investigació ha pogut acreditar un total de 25 pagaments realitzats entre juliol de 2013 i maig de 2015 en relació amb la col·laboració prestada pel que va ser xofer de l'extresorer, Sergio Rius, i els agents de la Direcció Adjunta Operativa (DAO ) de la Policia Nacional que van participar en la trama.





D'aquesta quantitat, segons detalla en la seva resolució el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5, un total de 50.000 euros corresponen a sous i salaris, i la resta a despeses de menjar (2.574 euros), transport (496 euros) i altres adobs menors que no es concreten (195 euros).





Les quantitats haurien estat lliurades pel comissari Andrés Gómez Gros i pel també excomandament jubilat a la presó José Manuel Villarejo, les activitats irregulars analitza un altre jutjat de l'Audiència Nacional, el Central número 6, a la macrocausa 'Tàndem'.





De la Mata de ha aixecat aquest dimecres el secret sobre la seva part de la peça 'Kitchen', que mantenia per no perjudicar la investigació de Jutjat Central d'Instrucció número 6 sobre aquest operatiu parapolicial que s'hauria sufragat amb fons reservats i l'objectiu seria sostreure informació sensible del PP a què va ser el seu tresorer, Luis Bárcenas, per ocultársela a la justícia.





Un cop aixecat el passat dilluns el secret sobre 'Kitchen' a la causa de Villarejo de jutge Manuel García Castelló, el jutge central número 5 ha eliminat també aquesta prevenció de la documentació sobre aquest assumpte que s'inclou en el procediment sobre la 'caixa B 'de PP.





VIGILÀNCIES EN EL SEU ENTORN





També ha quedat acreditat, segons estableix el jutge De la Mata a la seva resolució, que persones i llocs de l'entorn de Luis Bárcenas i de la seva esposa Rosalía Iglesias van ser objecte de vigilància entre el 25 de juliol i l'11 d'octubre de 2013; així com els dies 22 de gener i 12 de febrer de 2014, "hi ha constància documental d'això mitjançant notes de servei".





Aquestes vigilàncies van ser efectuades per l'Àrea especial de Seguiments, Servei Adscrit a la Unitat Central de Suport de la Comissaria General d'Informació. En elles, es donava especial importància als objectes que porten les persones vigilades, posant l'accent en tractar de descriure expressament "quins tipus de bosses, bosses o documents porten les persones vigilades o aquelles amb les que es relacionen o els lliuraments de documents efectuades o que suposen que podrien haver-se dut a terme ".





A més, el jutge afegeix que es va complir amb els objectius marcats mitjançant l'apoderament de documentació integrada per a l'almenys els documents manuscrits per Iglesias i informació digital gravada en un disc dur per part del seu xofer, Sergio Rius.





Segons informes d'Afers Interns incorporats a aquest procediment, les vigilàncies a l'esposa de Bárcenas i el seu entorn van ser efectuades per ordre i comunicació del cap de la Unitat Central de Suport Operatiu en aquell moment, el comisarlo Enrique García Castaño, conegut entre els seus col·legues com la grossa, de qui depenia la direcció i control de les actuacions de l'Àrea Especial de Seguiments.





Aquest policia, segons els esmentats informes, va ser qui va establir com a objectiu de les vigilàncies l'obtenció d'informació que pogués conduir els investigadors a la localització del patrimoni eventualment pogués amagar el matrimoni Bárcenas "o la identificació de les persones que haguessin pogut col·laborar amb els mateixos per a tal fi ". La informació obtinguda i les novetats esdevingudes eren comunicades diàriament a García Castaño per al seu trasllat a les Unitats Investigadores.





OBJECTIU: INHABILITA LA CAUSA DE LA CAIXA B





Aquestes dades les inclou el jutge en una interlocutòria amb data del passat mes d'abril on, a més de sol·licitar determinades diligències a Canal d'Isabel II i altres institucions per aprofundir en la seva investigació de la 'caixa B' dels populars, afirma que la investigació ha posat de manifest el "desplegament d'una estratègia amb l'objectiu de desactivar la investigació judicial del procediment" que porta anys investigant.





Aquesta estratègia es va desenvolupar segons De la Mata pel Ministeri de l'Interior, "des d'on es van desplegar diferents línies d'actuació per diversos actors que van coadjuvar a l'objectiu comú a través de les Unitats policials que forma part de la seva estructura orgànica".





Haurien participat, segons afegeix el jutge, "al menys la Direcció Adjunta Operativa portant la coordinació de les operacions i l'Àrea de Seguiment Especials de la Unitat Central de Suport Operatiu en qualitat de executora de les accions".