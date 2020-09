Sánchez, fart de les filtracions d'Iglesias, li veta en les reunions claus de Govern

El president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha atipat de que el vicepresident Pablo Iglesias vagi fent públiques determinades deliberacions i converses que es fan en els consells de ministres i que haurien de quedar-se al cercle dels ministres.









Si bé creuen que aquesta forma d'actuar és inadequada per a una persona amb semblants responsabilitats, fins ara les han vingut suportant per considerar que es tracta d'una manera d'intentar pressionar uns i ors per assolir determinats objectius.





No obstant això, la filtració de la forta discussió que Pablo Iglesias va mantenir amb Pedro Sánchez pel cas de la sortida d'Espanya de Joan Carles I ha estat la gota que ha fet vessar el got. A la Moncloa es considera que aquest era un assumpte que res té a veure amb la tasca de Govern i que mai hauria d'haver-se fet públic.





Per això, el president, fart d'aquest tipus de filtracions, ha decidit, segons publica El Confidencial Digital, vetar la presència de Pablo Iglesias en aquelles reunions en què es tractin assumptes referents als ajuts que han d'arribar des d'Europa.





Conscients que la Comissió Europea vol controlar fins al més mínim detall d'aquest assumpte, Pedro Sánchez considera que la possibilitat que es filtrin algunes de les deliberacions que es facin en aquestes reunions pot generar conflictes amb la Comissió, pel que ha optat per apartar el vicepresident d'aquest tipus de reunions. No volen que, per motius partidistes o d'imatge, des Podem es vagin filtrant decisions que no els agraden, encara que siguin les que s'exigeixen des d'Europa per mantenir les ajudes.





A més, a el front de l'equip que ha de prendre les decisions referent a això es troba la ministra Nadia Calviño, que no comparteix la mateixa línia en assumptes econòmics que defensa Pablo Iglesias.