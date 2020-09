Europa acusa Espanya de frau en les subvencions agrícoles

Espanya va ser l'estat membre de la UE en què es van detectar més irregularitats en el maneig dels fons europeus agrícoles i estructurals en els últims quatre anys, el 22,7 per cent del total de casos de la Unió, segons l'informe anual publicat per l'Oficina Antifrau Europea (OLAF).









En concret, l'agència va detectar 11.029 irregularitats a Espanya relacionades amb la gestió dels fons de cohesió i de la Política Agrícola Comuna (PAC) entre els anys 2015 i 2019, amb un impacte sobre el 2,7 per cent dels fons rebuts, encara que només es van concloure quatre investigacions, un nombre relativament baix.





Espanya lidera aquest apartat molt per davant de Polònia i Romania, on es van trobar 5.017 i 4.968 fraus, respectivament. En la banda oposada es troben Luxemburg, 2 irregularitats, Xipre, 55, i els països nòrdics: Suècia amb 125, Dinamarca amb 122 i Finlàndia amb 155, que són els socis comunitaris amb menys irregularitats detectades per l'agència antifrau en la gestió d'aquests fons.





L'informe anual revela que a l'àrea de recursos propis tradicionals del bloc (drets de duana, drets agrícoles i cotització del sucre) Espanya va ser el quart país on es van detectar més irregularitats, amb 1.286, per darrere d'Alemanya, amb 7.434, Regne Unit , amb 4.108 i Països Baixos, amb 2.298.





FONS I JUDICIS OBERTS

Totes aquestes dades estan recollits en l'informe anual de l'OLAF presentat aquest dijous, que l'any passat va recomanar a les autoritats nacionals i comunitàries que recuperessin 485 milions d'euros desviats del pressupost europeu.





Durant 2019, l'agència europea va obrir noves 223 investigacions i va concloure altres 181 sobre fraus en la Unió i, a més, va emetre 254 recomanacions per a les autoritats nacionals i de la UE.





Sobre l'acció judicial derivada de l'acció de l'OLAF, entre 2015 i 2019, es van dur 178 casos davant els òrgans de justícies nacionals, encara que només 69 d'ells van acabar amb el processament dels seus responsables, això és el 36 per cent del total.