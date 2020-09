Durant els primers dies d'infecció, la meitat dels pacients amb Covid-19 desenvolupa anticossos

La meitat dels pacients amb Covid-19 desenvolupa anticossos en els primers dies d'infecció, de qualsevol isotip però principalment IgG (immunoglobulines G, que són les que indiquen que el cos té defenses contra el virus), fet que suposa un temps considerablement menor del conegut fins ara (al voltant de dues setmanes).









Així ho ha evidenciat un estudi realitzat per experts de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla de Santander i que serà presentat de forma detallada en el 'I Congrés Nacional COVID19'. A més, el treball ha evidenciat que la detecció d'IgM (que determinen que la infecció està activa) anti-SARS-CoV-2 va identificar a la meitat dels subjectes amb alta sospita d'infecció i PCR negativa.





En la realització d'aquest estudi es van incloure 153 pacients amb sospita d'infecció per SARS-CoV-2 amb l'objectiu d'estudiar el desenvolupament d'anticossos anti-SARS-CoV-2. El temps mitjà de el sèrum analitzat va ser de dos dies després de la realització de la PCR. El 84,97 per cent dels pacients van presentar un resultat positiu en la prova de PCR, mentre que la resta, tot i posseir dades clíniques i analítiques suggestius d'infecció, el resultat de la PCR va ser negatiu.





Els pacients amb PCR positiva van ser estratificats en funció de la valor d'IL-6 (interleucina-6, un marcador d'inflamació sistèmica que ajuda a l'estratificació de la gravetat dels pacients), identificant-se en el 44,62 per cent dels pacients un valor d'IL-6 inferior a 40 pg / ml, i en el 55,38 per cent un valor d'IL-6 superior a 40 pg / ml.





La prevalença d'anticossos IgG, IgA (anticossos absoluts) i IgM va ser de l'51,6 per cent, 30,1 per cent i 37,9 per cent, respectivament en el total de la població. No es van observar diferències significatives en la prevalença de cap dels tres isotips entre pacients amb PCR positiva i negativa.





No obstant això, es va apreciar un augment d'anticossos IgM i IgG en aquells pacients amb PCR positiva i IL-6 elevada (44,4% i 58,4%) en comparació amb els pacients amb PCR positiva i IL-6 baixa (24, 1% i 41,4%), respectivament. Així mateix, es va observar un augment de la prevalença d'anticossos IgM en pacients amb PCR negativa i IL-6 elevada (52,1%) respecte a pacients amb PCR positiva i IL-6 baixa (24,1%).