El Govern central perd al Congrés la votació sobre els romanents dels Ajuntaments

El Ple de Congrés ha rebutjat convalidar el decret llei que recull l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) sobre la cessió dels romanents dels ajuntaments, que ha quedat derogat.









En concret, el text ha estat tombat per 193 vots en contra, davant de 156 sís. El Ministeri d'Hisenda va aconseguir a última hora un acord amb els seus socis de Unides Podem que ha permès el suport dels morats i els seus confluències, però no ha aconseguit sumar a cap altre grup parlamentari.





Es tracta de la primera vegada que el Govern de coalició de socialistes i morats perd una votació sobre la convalidació d'un decret llei.





COLAU LAMENTA EL RESULTAT

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat que el Ple de Congrés dels Diputats hagi rebutjat l'acord sobre la cessió a l'Executiu dels romanents dels ajuntaments acordat en el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al no obtenir majoria: "se'ns ha escoltat molt tard".





L'alcaldessa ho ha dit després que En Comú Podem arribés aquest mateix dijous a un acord d'última hora amb el Ministeri d'Hisenda per a la creació d'un fons d'emergència municipal de 3.000 milions a fons perdut.





"Per la nostra part hem intentat ajudar a el Ministeri d'Hisenda a millorar la proposta, però se'ns ha escoltat molt tard, i de veritat que ho lamentem, perquè les ciutats mereixem una solució", ha expressat Colau.





En un altre missatge de Twitter, l'alcaldessa ha animat a Govern central a crear un fons d'emergència sense condicionar a préstecs i "canviar lleis que asfixien als municipis".





"Qui té responsabilitats de Govern mai no pot dir que no hi haurà una segona oportunitat", ha sentenciat.