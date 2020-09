L'acte institucional de la Diada d'enguany ret homenatge als sanitaris i a les víctimes del Covid-19

L'acte institucional de la Diada ha rendit aquest dijous un homenatge als professionals sanitaris que han lluitat contra la pandèmia de coronavirus, a les víctimes que ha deixat el Covid-19 i a la ciutadania de Catalunya pel confinament.









Titulat 'aquesta terra' (Aquesta terra) i dirigit per Lluís Danés, l'acte s'ha emès aquest dijous a la nit a TV3, i a diferència del que és habitual a la Diada, aquest any s'ha gravat amb anterioritat i s'ha fet sense públic per evitar contagis de coronavirus.





L'acte ha començat amb la hissada de la senyera al Palau de la Generalitat, presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, que ha estat acompanyat pel vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat , Meritxell Budó, i el Cor Jove de l'Orfeó Català ha cantat 'el cant de la senyera'.





En tot moment, l'espectacle s'ha endinsat en diferents espais de al Palau de la Generalitat, per a simbolitzar la casa de tots els catalans com a metàfora de que la ciutadania ha contemplat la pandèmia i ha vist el confinament des dels seus habitatges.





A continuació, s'ha rendit un homenatge als sanitaris i als serveis essencials amb la cançó de Raimon basada en el poema de Salvador Espriu 'He mirat aquesta terra', que ha interpretat Lídia Pujol des del pont gòtic mentre es projectaven imatges d'aquests professionals durant els mesos del confinament.





També s'ha fet un homenatge a les víctimes mortals del coronavirus, a qui s'ha rememorat amb la interpretació de 'NigraSum' de Pau Casals per part de l'Escolania de Montserrat, una cançó que explica "que després de l'hivern, per cru que sigui , sempre ve la primavera ", i amb l'actuació de l'acròbata Eva Szwarce.





"SENSE LLIBERTAT NO HI HA JUSTÍCIA"

L'actor Ivan Benet, amb la seva imatge projectada en diferents llocs de al Palau de la Generalitat, ha conduït l'acte i ha introduït l'episodi dedicat als presos de l'1-O: "Quan parlem de la terra parlem també de la nostra terra i entenem que sense llibertat no hi ha justícia ni prosperitat ni país ".





Mentre Sopa de Cabra, acompanyat per l'orquestra i la Coral In Crescendo, interpretava la cançó 'La llibertat' al pati gòtic enfront de l'estàtua 'El desconsol' de Josep Llimona, s'han projectat imatges a l'interior de la Generalitat dels presos sobiranistes i els dirigents i activistes independentistes a l'estranger.





A més, la cantant Suu ha cantat 'Pare' de Joan Manuel Serrat, per mostrar que la terra "s'ha de cuidar entre tots" des d'un punt de vista ecologista, i s'han mostrat diversos espais de Palau de manera inèdita, combinats amb imatges de ballarins, l'orquestra i la Coral In Crescendo amb la música de la 'Santa Espina'.





Finalment, l'acte ha conclòs amb la interpretació d'Els Segadors' per part del Cor Jove de l'Orfeó Català i que han presidit de nou Torra, Aragonès i Budó.