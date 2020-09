Catalunya celebra aquest divendres una Diada marcada pel coronavirus

Catalunya celebrarà aquest divendres 11 de setembre una Diada marcada per la pandèmia del coronavirus, que ha limitat tots els actes i mobilitzacions que venien sent habituals en els últims anys principalment per les reivindicacions de l'independentisme.













La Diada d'enguany arriba en un context d'alerta pels possibles rebrots de Covid-19, pel que segueixen vigents mesures de seguretat com l'ús obligatori de la mascareta i la prohibició de les reunions de més de 10 persones, i es produeix tres dies abans de començar el curs escolar, una de les dates marcades en vermell al calendari des de fa mesos per l'excepcionalitat de la pandèmia.





AGENDA MÍNIMA DEL GOVERN

De fet, a diferència de les manifestacions dels últims anys, cap membre de la Generalitat assistirà a les concentracions, tot i que des de l'Executiu català han insistit que s'ha de garantir el dret a la manifestació, però han demanat responsabilitat per evitar contagis.





L'agenda de la Generalitat a la Diada d'aquest any serà mínima, ja que han anul·lat molts dels actes habituals, i es limitarà a l'ofrena floral tradicional al monument de Rafael Casanova, a la qual només acudiran el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en lloc de tots els membres de l'Executiu.





A més, l'acte institucional d'aquesta edició que es va emetre el dijous a les 22.00 hores per TV3, no va ser presencial i es va gravar prèviament, i cap acte tindrà públic.





Els partits, que arriben a la Diada amb la incògnita sobre què farà Torra si el Tribunal Suprem confirma la seva inhabilitació en les pròximes setmanes i amb la incertesa de si hi haurà eleccions en els propers mesos, també s'han vist obligats a restringir la activitat.





A part de les ofrenes al monument de Casanova, el candidat de Cs a les eleccions i cap de l'oposició, Carlos Carrizosa, emetrà un missatge dirigit a la ciutadania; ERC farà un acte propi de manera telemàtica; Òmnium organitzarà el seu sense convocar la gent; SCC també planeja una roda de premsa i una acció, i la CUP convoca la tradicional manifestació de l'Esquerra Independentista a les 19.00 hores, tot i que en aquesta ocasió serà estàtica pel coronavirus.





PETITES MOBILITZACIONS TOT I LA PANDÈMIA

En aquesta situació, les grans manifestacions que s'han produït cada 11 de setembre a Catalunya des del començament del procés independentista a 2012 han quedat reduïdes i la cita principal d'aquest any seran les concentracions descentralitzades que han convocat l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).





Amb la impossibilitat de fer una mobilització massiva, les entitats sobiranistes han optat aquest any per fer 107 concentracions repartides en tot el territori català, que començaran a partir de les 17.00 hores, tindran un aforament limitat i en què es garantiran mesures sanitàries: només podran accedir les persones que s'hagin inscrit, seran concentracions estàtiques en què els participants han d'estar separats per dos metres de distància i portaran mascareta obligatòria.





D'aquesta manera, en aquesta Diada no es produirà el debat dels darrers anys sobre les xifres d'assistents a les manifestacions independentistes de l'11 de setembre, que es feia servir per percebre l'estat d'ànim del sobiranisme.





L'acte central es farà a les 17.30 a la plaça Letamendi, on intervindran els dirigents de les entitats, i l'ANC també ha fet una crida a la ciutadania a sortir als balcons a les 17.14 --la hora a la començava la manifestació de cada Diada-- per reivindicar la independència de Catalunya.





En una entrevista, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va afirmar que l'objectiu de la Diada d'aquest any és compatibilitzar les mesures de seguretat pel Covid-19 i el dret a la manifestació per reclamar la independència, però sense que hi hagi mobilitzacions massives, i ha defensat que el risc de contagi en aquestes concentracions serà molt baix, encara que va admetre que "el risc zero no existeix".





En els últims dies diverses veus han reclamat no convocar aquestes mobilitzacions i evitar aglomeracions, i aquest dijous el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha recomanat evitar les concentracions de la Diada: "No considero molt oportú una crida a les concentracions ".