Illa segueix creient que Espanya podria tenir les primeres vacunes "a finals d'aquest any o a principis del vinent"

Malgrat que actualment la farmacèutica AstraZeneca ha interromput l'assaig clínic de la seva vacuna contra la Covid-19, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, manté que Espanya i Europa podrien tenir, "a finals d'aquest any o a principis del vinent", dosi de la vacuna, "si els processos de validació són correctes" i "les coses surten bé".









Concretament, Espanya tindria accés al desembre unes tres milions de dosis, de les 30 milions de dosis que tindrà en el conjunt d'Europa, de la vacuna contra la Covid-19 que està desenvolupant la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i la companyia AstraZeneca. Tot i que no es l'única opció, Espanya, juntament amb altres estats membres, opten a sis vacunes candidates que es troben en recerca.





El fet que s'hagi paralitzat l'assaig és una mostra que "funcionen" les alertes per "garantir que la vacuna és eficaç i funciona amb criteris de seguretat", ha assenyalat el ministre en una entrevista a TVE, on ha advertit que "el que s'ha fet des del Govern és donar informació certa i veraç".





Per tant, "si les coses surten bé, al desembre hi haurà dosi", ha reiterat a l'ésser preguntat per la possibilitat que les primeres dosis de vacuna no arribin fins a la primavera de l'any vinent, tal com ha anunciat aquesta setmana l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





"Encara que comencéssim a tenir dosi a finals d'aquest any el procés de vacunació d'una part de la societat portarà un temps, serà un procés gradual. Per tant hem de mentalitzat que caldrà seguir aplicant les mesures de seguretat", ha assenyalat, admetent que, com ha assenyalat l'OMS, vacunacions massives contra la COVID-19 podria no arribar abans del 2022.





"Quan hi hagi un accés equitatiu de vacunes serà el moment en què podrem dir que la pandèmia vam començar a derrotar-la, quan tothom tingui dosis suficients de vacunes", ha afirmat, la temps que ha negat la possibilitat que hi hagi una lluita entre les CCAA per aconseguir abans la vacuna. "Hem de de garantir l'accés equitatiu", ha recordat.





En aquest sentit ha recordat que s'ha acordat aquesta setmana amb les comunitats autònomes, en el si de el Consell Interterritorial de sistema nacional de salut (SNS), un nou paquet de mesures de coordinació entre totes les administracions per a, entre altres qüestions, desenvolupen una estratègia de vacunació comú contra el Covid-19, "tenint en compte l'opinió d'experts en bioètica i de societats científiques".