Fins al migdia, els actes vandàlics a les vies de Renfe catalanes han afectat el servei d'uns 20 trens

Els actes vandàlics d'aquest divendres en vies catalanes han afectat fins a migdia al servei d'uns 20 trens d'Alta Velocitat i Rodalies, ha informat Renfe.













A les 11.30 s'ha restablert parcialment la circulació de tram Maçanet-Girona-Figueres, amb el que es recupera el servei de la línia R11 de Rodalies, "tot i que es prestarà fora del seu horari i amb importants retards", a causa de la circulació en trams de via única (Maçanet-Girona i Girona-Flaçà) ja danys que afecten la senyalització, mentre ho reparen tècnics d'Adif.





Per a les 12 hores aproximadament es preveu que circuli un tren especial Ave entre Figueres, Girona i Barcelona "per minimitzar les afectacions" tant a clients d'alta velocitat com de Rodalies que s'encaminaran a aquest servei.