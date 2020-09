La Unió Europea és responsable del 10% de la desforestació mundial

Mentre els europeus miren a països menys desenvolupats i s'indignen per la crema massiva d'arbres, pocs es pregunten què es pot fer des de les seves pròpies llars. "Estem perdent hàbitats naturals a un ritme alarmant. I el principal motor és l'expansió de l'agricultura industrial destinada a l'exportació de matèries primeres", denuncia Greenpeace.









L'associació denuncia que "la Unió Europea no està posant cap trava al fet que els productes relacionats amb la destrucció de la naturalesa entrin al mercat de la UE. D'aquesta manera, la desforestació arriba fins a les prestatgeries dels supermercats i botigues, i fins els nostres plats".





Des de Greenpeace alerten que alguns dels productes que consumeixen els europeus provoquen la desforestació en tercers països: "L'oli de palma procedent de Sud-est Asiàtic és un ingredient de molts dels nostres aliments processats i productes cosmètics. I també en el dipòsit del nostre automòbil a forma de biodièsel ".





"I la soja procedent d'Amèrica Llatina que alimenta la nostra ramaderia industrial acaba en forma de carn i productes lactis a les nostres taules. Moltes d'aquestes cadenes de subministrament que neixen en territoris llunyans però acaben al nostre plat fan que, sense voler-ho, estiguem atiant els incendis a l'Amazònia, el Tancat, el Pantanal, el Chaco o les selves de Sud-est Asiàtic. Estem literalment menjant els nostres boscos sense si més no saber-ho ", afegeixen.





Greenpeace denuncia que el 2014 la UE va ser responsable del 41% de les importacions mundials de carn de boví, el 25% de l'oli de palma i el 15% de la soja (principalment per a l'alimentació animal). Denuncien que aquesta demanda de matèries primeres i productes bàsics com la carn, els productes lactis, la soja per a pinsos animals, l'oli de palma, el cacau o el paper, fan que la Unió Europea sigui la responsable de més del 10% de la desforestació mundial.





Fa just una setmana, la Comissió de la UE ha llançat una consulta pública per conèixer l'opinió dels europeus sobre una futura llei que aturi la importació de les matèries primeres procedents de la desforestació. Per aquest motiu, cinc activistes han escalat aquest matí la façana de 14 pisos de la seu de la Comissió Europea a Brussel·les, on han penjat una pancarta de 30 metres que imitava un forat cremat a través de l'edifici, simulant l'Amazones en flames, amb el missatge: "Incendis de l'Amazones - Europa culpable".





Greenpeace s'ha unit a més de 100 organitzacions mediambientals i de justícia social per exigir que els productes de la destrucció dels boscos es mantinguin fora del mercat de la UE. No demanen que es prohibeixin aquests productes, només volen la "seguretat que procedeixen de contextos de sostenibilitat i respecte dels drets humans. Però per a això necessitem una legislació europea forta".