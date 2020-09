Marta Pascal respon a Puigdemont que ningú està per sobre del país

La secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha advertit a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que "no hi ha cap lideratge que estigui per sobre del país" i ha assegurat que ella no s'ha mogut en la defensa de les seves pròpies posicions polítiques.









"No es pot governar un país des de Waterloo. El president Puigdemont té una situació molt trista a l'exili. És un paper rellevant per al món independentista. Però no hi ha cap lideratge que estigui per sobre de país: l'important és el col·lectiu", ha recalcat en una entrevista a Europa Press.





Segons Pascal, des del respecte que té a l'expresident català, discrepa políticament de la seva "to personalista" a l'hora d'enfocar el procés independentista. "La sensació que dóna és que aquí alguns han marcat el que està bé i el que no està bé", ha retret la dirigent del PNC, que considera que en els últims anys s'han fixat postulats marcats i amb pocs matisos que, a Segons la seva opinió, atreuen molt però són poc efectius.





Després que Puigdemont hagi constatat dubtes del PDeCAT durant el procés independentista quan el partit ho encapçalava Pascal, ella ha defensat que no s'ha mogut de les seves posicions i sempre ha buscat "aquest pragmatisme i una manera de fer política que suma gent i no resta ".





En la seva opinió, l'independentisme ha comès errors, com fixar terminis concrets per dur a terme els seus objectius, de manera que prefereix "trigar una mica més, arribar amb institucions fortes i amb més gent al voltant, de córrer molt, imposar determinades opcions i arribar amb les institucions més debilitades ". Així, ha apel·lat a enfocar d'una altra manera el procés independentista i a entendre "la globalitat dels 7,5 milions de la societat catalana, i no només la dels que van votar en l'1-O".





Per Pascal, el PNC cobreix com a partit nou un "espai orfe" amb una proposta política que busca aglutinar un espai central que sumi un catalanisme que vagi des del sobiranisme a l'independentisme, enfortir l'autogovern i les institucions, i defensar polítiques social liberals, la economia de mercat i la justícia social.





EL QUE EL PNC HAGUÉS VOTAT

En base a això, ha deixat clar que al Parlament hagin votat en contra de l'augment de l'impost de successions i donacions, i de la regulació dels preus del lloguer, que aquesta setmana s'ha aprovat amb el suport de JxCat, ERC, els comuns i la CUP davant del rebuig de Cs, PSC-Units, els quatre diputats del PDeCAT integrats en JxCat i els dos diputats de Demòcrates integrats a ERC. Sobre el vot a favor de JxCat, ha assegurat que no li sorprèn perquè, al seu parer, han seguit postulats més propis "de polítiques d'esquerres que de centralitat política".





En relació al fet que els quatre diputats del PDeCAT votessin en contra, trencant així la disciplina de vot de JxCat, ha demanat veure "si és un vot tàctic o de coherència" i si té vocació de continuïtat en el temps.





L'ESTRANY SILENCI DE MAS

Preguntada sobre l'expresident de la Generalitat Artur Mas davant la ruptura de JxCat i el PDeCAT, Pascal ha respost que el desconcerta aquest silenci, "una mica estrany", però creu que es pronunciarà.





I és que, segons ella, l'opinió de Mas -amb el qual manté relació i a què valora molt- ajudarà a aclarir la situació en l'espai: "Seria positiu que Mas expliqués com ho veu. Suposo que ho farà".





URGEIX A CELEBRAR ELECCIONS

A més de considerar urgent i necessari que es celebrin eleccions a Catalunya, ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, "posar en risc la institució per una pancarta" i haver-la debilitat, a l'espera que el Tribunal Suprem (TS) ratifiqui o no la seva inhabilitació.





Al preguntar-li com hauria de reaccionar l'independentisme si inhabiliten Torra, Pascal ha apel·lat a una defensa conjunta de la institució, de la Presidència i del que representa la Generalitat, però li agradaria que "això no provoqués noves desobediències i decisions que formen part més de l'activisme que de la política de les coses ben fetes ".





A DISPOSICIÓ PER A SER LA CANDIDATA

Amb la voluntat de concórrer a les eleccions, Pascal ha assegurat que encara no han decidit qui encapçalarà la llista del PNC, però ella està a disposició del que li demani el partit: "Si es em demana, ho valoraré. Si creuen que sóc la persona que pot aportar aquest punt de coherència políticament, i de treball a un projecte com el PNC, aquí estic".





També ha assegurat que el PNC està disposat a parlar amb tothom, però no mantenen "ara mateix cap conversa formal oberta", tampoc amb el PDeCAT.





Sobre si s'obre una oportunitat per acostar-se al PDeCAT després d'haver desmarcat de JxCat, ha defensat que el partit que presideix David Bonvehí sumaria a l'espai que volen construir al PNC, però el PNC vol anar més enllà i abastar també a tots els que s'han sentit "orfes" en l'àmbit del catalanisme i el sobiranisme.





En relació a si noms com el de l'exconseller Santi Vila sumarien al PNC, Pascal ha puntualitzat que és una decisió que ha de prendre ell -amb qui comparteix amistat-, però deixant clar que té obertes les portes del partit: "És una persona molt valuosa ".