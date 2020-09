Xina s'avança al món: ja és possible demanar un taxi sense conductor

La possibilitat d'agafar un taxi sense conductor en algunes ciutats de la Xina ja és una realitat. La primera ciutat que ha posat en marxa aquest tipus de serveis, encara que de moment de manera limitada a alguns dels seus barris, ha estat la de Xangai, encara que les autoritats del gegant asiàtic esperen que aviat pugui ser una realitat en altres ciutats, com la capital Pequín.













També funcionen a la ciutat de Guanzhou, encara que en aquest cas els vehicles porten un conductor per si en algun moment els sistemes autònoms cometen algun error. En principi, la presència del conductor és per oferir una major tranquil·litat dels passatgers, per si el sistema autònom funciona correctament, la seva presència és només testimonial i no toquen res del vehicle.





FASE INICIAL

Tot i que el projecte està en la seva fase inicial, ja són dues les empreses que han optat per posar en marxa aquest tipus de serveis. Malgrat tot, encara compta amb enormes limitacions.





Per exemple, els vehicles no poden moure per tota la ciutat i per ara tan sols són eficients en alguns barris. Però els seus impulsors consideren que l'augment de les distàncies en les quals es puguin moure serà, d'aquí a poc tems, molt més gran.





La primera empresa a posar en marxa aquest tipus de servei ha estat Didi, que opera en un dels districtes de la ciutat, tot i que ja se li ha unit una altra empresa, la companyia de vehicles autònoms AutoX, que ha llançat una flota amb 100 Robotaxis que, de moment, ofereixen els seus serveis al districte de Jiading de Xangai.





LIMITACIONS

De moment, el funcionament d'aquests vehicles és limitat, tant en el temps com en l'espai. Ni ofereixen servei les 24 hores del dia ni en tota la ciutat. A més, el seu funcionament encara segueix sent poc segur amb les condicions meteorològiques adverses, amb fortes tempestes o forts vents.





A més, només es pot demanar un servei per mitjà d'una aplicació. I abans de rebre una resposta positiva, cal compartir origen i destí del viatge, perquè el sistema detecti si tots dos estan dins de l'àmbit d'actuació del vehicle. I, a més, el sistema sempre li preguntarà a l'usuari si vol ser recollit per un vehicle autònom. Només quan les respostes a totes aquestes preguntes les respostes siguin positives, el vehicle sense conductor es posarà en marxa per recollir al passatger.





APRENENTATGE

La intenció dels impulsors del projecte és que aquest tipus de vehicles es vagin imposant a poc a poc en els trajectes a l'interior de les ciutats. Encara que de moment és obligatori, per llei, portar un conductor perquè actuï en el cas d'incidència, de moment els responsables del projecte asseguren que la seva influència en els trajectes és mínima.





A més, el sistema va recopilant milers de dades sobre el comportament dels mateixos vehicles, dels quals envolten al cotxe autònom i dels vianants, per anar millorant el dels vehicles autònoms.