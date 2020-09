Espanya s'està quedant enrere en la implantació de la intel·ligència artificial

L'arribada de la intel·ligència artificial al món de l'empresa sembla imparable. La seva implantació sembla irreversible i ja són milers les empreses que han apostat per aquest tipus de tecnologia per millorar els seus processos de producció, aconseguir una major eficiència i reduir la seva petjada climàtica.













No obstant això, no tothom està disposat a posar-se en mans de les màquines. Una enquesta que ha dut a terme la Comissió Europea per conèixer la implantació de la intel·ligència artificial entre les empreses de la Unió ha demostrat que encara s'està lluny d'acceptar aquest tipus de tecnologia a les empreses. Encara que hi ha força diferències entre països, la veritat és que pràcticament a tot Europa les xifres estan lluny del que caldria.





Encara que la gran majoria saben el que és la intel·ligència artificial, un 78% de les empreses europees així ho reconeixen, a l'hora de parlar d'una possible implantació el percentatge disminueix considerablement. De fet, fins ara tan sols el 40% de les empreses europees fan servir aquesta tecnologia, mentre que un altre 40% planeja implantar-li a mitjà termini i el restant 20% no té cap intenció.





EL CAS ESPANYOL

Precisament en aquest 20% últims és en el qual se situa la major part de les empreses espanyoles. Segons l'enquesta de la Comissió Europea, més de la meitat, un 51%, de les empreses espanyoles enquestades, no té cap intenció d'adoptar aquest tipus de tecnologia.





La principal raó per a aquesta negativa cal buscar-la en el desconeixement. La manca d'habilitats per a l'ús d'aquesta tecnologia, en aspectes com robòtica, el big data o la programació, és un seriós hàndicap per a moltes d'aquestes empreses.





Una altra de les argumentacions esgrimides pels enquestats és el preu per a la implantació d'aquest tipus de tecnologies. El cost suposa una barrera per al 66% dels empresaris espanyols, percentatge que es redueix a un 52% en el cas de la resta dels països europeus.





A més, també es veu com un seriós contratemps l'absència d'una legislació clara que eviti sobresalts, a més que el finançament públic per a aquest tipus de tecnologia és un assumpte que es troba encara en bolquers.





SOLUCIONS

No obstant això, els analistes consideren que és un error rebutjar aquest tipus de tecnologia per una qüestió econòmica. Defensen que la inversió es recupera amb el pas el temps i que si una empresa no està en disposició d'afrontar una despesa com el que requereix aquest tipus de tecnologia a curt termini sempre pot recórrer a aliar-se amb un soci tecnològic que l'ajuda a implantar-la.





També hi ha la possibilitat de recórrer a l'externalització d'aquest tipus de serveis. Les companyies tecnològiques ofereixen aquest tipus de serveis i la seva ajuda contribueix al fet que l'ús d'una tecnologia que pot arribar a ser molt complexa esdevingui accessible per a la majoria dels usuaris.





A més, la implantació d'aquest tipus de tecnologies és molt més gran en les grans empreses, aquelles que tenen més de 250 empleats, un 55% d'aquest tipus de companyies fa servir algun tipus de sistema d'intel·ligència artificial. En les més petites, tan només el 38% ha optat per implementar aquests sistemes. En aquest últim cas, a Espanya les empreses de mida mitjana, entre 50 i 250 treballadors, sí que s'han situat en una posició d'avantatge, ja que el 57% d'elles ja fan servir aquesta tecnologia. A l'altre extrem, tant el 28% de les empreses més petites s'han atrevit a fer el pas.