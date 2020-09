Casado es desvincula de Kitchen: no hi ha afiliats al PP imputats

El líder de PP, Pablo Casado, ha promès exemplaritat i ha garantit que no deixarà "passar ni una" en l'anomenat 'cas Kitchen' però ha subratllat que no hi ha afiliats del PP imputats per prendre mesures. Dit això, ha recordat que tenen "molta experiència" en el passat amb "penes de telenotícies" que després van quedar "en res.









En una entrevista a la cadena Cope, Casado ha afirmat que l'operació Kitchen, que investiga el suposat espionatge a l'extesorer del PP Luis Bárcenas, "per ara" no li preocupa perquè l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez és l ' "únic imputat" i "no està afiliat" a l'PP.





Després de recordar que el seu compromís amb la regeneració va ser "clau" al Congrés extraordinari del PP que el va alçar a la presidència del partit, ha recalcat que llavors es va comprometre a "deixar anar amarres amb qualsevol conducta no exemplar". Això sí, ha afegit que també va dir llavors que estava "orgullós" de PP i que "no anava a ser justicier".





El líder del PP ha assenyalat que en aquest cas només hi ha un "mer escrit de la Fiscalia" que "lidera" Dolors Delgado, "una exdiputada socialista embolicada en un escàndol d'escoltes, extorsions policials a empresaris, periodistes i jutges". "El que demano és que la mateixa vara es prengui per a tots", ha demandant, al·ludint al 'cas dels ERO' o el cas Filesa que van afectar a l'PSOE.





"QUI LA FACI LA VA A PAGAR"





Casado ha dit que ell està disposat a ser "exemplar" i dir que "qui la faci la pagarà" perquè aquest és el seu "compromís" amb els afiliats del PP i els espanyols. "Si aquestes informacions un jutge diu que s'han demostrat i hi ha alguna persona que tingui algun tipus de responsabilitat, no només em preocuparà sinó que em ocuparà", ha garantit.





També ha assenyalat que el seu partit està "encantat" amb que hi hagi comissions d'investigació --després de la sol·licitada per PSOE i Podem sobre el cas Kitchen-- però ha recalcat que han de ser "sobretot el món", al·ludint a les informacions de l'excomissari José Manuel Villarejo i Podem.