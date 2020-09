Trump se salta la llei al celebrar un míting a porta tancada i superant l'aforament permès a Nevada

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha celebrat aquest diumenge el seu primer míting de campanya sota sostre a Nevada, malgrat les restriccions de les autoritats locals que prohibeixen aquest tipus de reunions, amb motiu de la crisi del coronavirus, que ha provocat en el país gairebé 195.000 morts.









Es tracta del primer acte d'aquestes característiques que celebra Trump des de fa més de tres mesos, després d'aquell esdeveniment a Tulsa, Oklahoma, al juliol, que va deixar al seu pas un significatiu augment dels casos de coronavirus a la ciutat.





En aquesta ocasió, el llogater de la Casa Blanca ha congregat milers de persones dins de les instal·lacions d'una fàbrica a Henderson, a l'estat de Nevada, les lleis contra el coronavirus no permeten que es superi l'aforament de més de 50 persones en actes que no són a l'aire lliure.





Durant més d'una hora, el president Trump s'ha dirigit a una bulliciosa multitud de partidaris, que sense respectar les distàncies de seguretat ni portar mascaretes han aclamat les proclames del magnat de Nova York.





"Diguin-li al seu governador que obri l'estat", ha dit Trump, en referència a l demòcrata Steve Sisolak, qui hores abans va escriure al seu compte de Twitter que les accions de el president nord-americà han estat "vergonyoses, perilloses i irresponsables" en un moment, en què Nevada intenta reprendre l'activitat econòmica i protegir la salut pública.





Trump també ha parlat sobre l'últim episodi de violència que aquest cap de setmana es va viure als carrers de comtat de Los Angeles, quan dos agents van ser tirotejats en el seu vehicle quan es trobaven de servei, i ha assegurat que la seva "missió" és " arrestar els terroristes domèstics ".





"Nosaltres creiem que si assassines a un agent de policia has de ser castigat amb la pena capital", ha dit Trump davant d'una enfervorida multitud que no ha dubte en corejar el nom d'Estats Units.





"Tothom ha vist aquest vídeo en què un animal, perquè és un animal, s'acostava a el cotxe de la policia", ha dit Trump, que s'ha mostrat sorprès per les crítiques que ha rebut al qualificar d'aquesta manera a la persona que va disparar.





"No és un ésser humà, és un animal", ha insistit Trump, que ha aprofitat per criticar el seu rival demòcrata en les pròximes eleccions, Joe Biden, a qui l'ha acusat de mostrar tebiesa en aquests assumptes i d'oposar-se a la pena màxima fins i tot per "els assassins de policia".