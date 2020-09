El PP demana eliminar la taxa de tractament i de recollida de residus de la factura de l'aigua

El Grup Metropolità del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana reclamarà al Consell Plenari de Govern metropolità de l'AMB que desvinculi del rebut de l'aigua les taxes de tractament de residus (TMTR) i la nova taxa de recollida d'escombraries.





Miguel Jurado portaveu de Grup del PP a l'AMB, considera que "no té cap sentit continuar incloent aquests impostos dins de la factura d'aigua, ja que molts ciutadans no entenen perquè paguen més impostos que consum, volem un rebut de l'aigua transparent i sense trampes fiscals ".





En aquest sentit, Jurado ha insistit que "davant l'actual situació de crisi per la Covid-19 s'hauria congelar la nova taxa de residus urbana fins 2022". El PP reclamarà un informe jurídic sobre la legalitat de gravar una doble taxa de residus com són: la TMTR des l'AMB i la de recollida des dels ajuntaments ".





Durant els últims anys la taxa de residus (TMTR) ha tingut una pujada per sobre de l'IPC (un 5,7% el 2019 i 5% el 2020), que sumat a la nova taxa d'escombraries provoca un increment dels preus abusius, de fins a un 7%, quan l'aigua és un bé de primera necessitat.





Per al portaveu Popular, "Colau pretén cobrar-amb més impostos la frustració de no haver aconseguit la remunicipalització de l'aigua el mandat passat, deixant als barcelonins amb l'aigua a coll pel cobrament d'impostos".





"Des del Partit Popular sempre hem exigit que tots els impostos relacionats amb residus vagin fora de el rebut de l'aigua, que no els amaguin dins, perquè l'aigua és un servei bàsic que no s'ha d'utilitzar com a eina de recaptació com fa el govern de Comunes i PSC ".





Miguel Jurado recorda que "Ada Colau reclamava insistentment a el govern de l'estat la baixada de l'IVA de l'aigua, però des que governen els seus socis de Podem i PSOE, només hi ha silenci per part de l'alcaldessa. Per això, sol·licitem saber si l'AMB demanarà l'IVA superreduït de 4%, per a serveis bàsics com l'aigua ".