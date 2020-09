Renault fitxa al director de comunicació de Seat com a vicepresident de Comunicació de Marques

El grup automobilístic Renault ha creat una nova vicepresidència de Comunicació de Marques com a part del seu projecte per desenvolupar la seva organització entorn a les seves firmes que, des del pròxim 15 de novembre, estarà ostentada per Christian Stein, actual director de Comunicació de Seat.









D'aquesta manera, segons ha informat Renault, Stein estarà sota la supervisió de Catherine Gros, l'actual vicepresidenta sènior de Comunicacions, Assumptes Públics, Impacte Social i Sostenibilitat del grup.





L'objectiu d'aquest nou lloc serà desenvolupar la comunicació de les marques i dels productes del consorci francès i garantir la coherència entre els missatges de cadascuna d'elles i la del grup en el seu conjunt.





Christian Stein compta amb una llarga trajectòria en el sector automobilístic. Va començar la seva carrera el 1991 en el Grup PSA, on va ocupar diversos llocs de responsabilitat. Des del 2015 era director de Comunicació i Relacions Institucionals de Seat, de manera que tornarà a treballar per Luca de Meo, actual conseller delegat de Renault i expresident de la firma espanyola.