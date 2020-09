Entitats socials catalanes critiquen la "decebedora i caòtica" gestió de l'IMV per part de Govern central

La Taula de Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, ha criticat la gestió "decebedor i caòtica" que ha fet el Govern de l'ingrés mínim vital (IMV) durant els seus primers tres mesos de funcionament.













En un comunicat aquest dimarts, ha acusat l'executiu central de "perjudicar enormement" a persones que estan en situació de vulnerabilitat i que necessiten accedir a la prestació, pel que ha reclamat que s'apliqui canvis per garantir aquest dret.





Ha argumentat que la Seguretat Social "no té capacitat suficient" per fer front al volum de sol·licituds de l'IMV i ha proposat dividir i repartir aquestes sol·licituds entre els serveis socials públics de les comunitats autònomes.





La Taula ha assenyalat la falta d'una finestra única com una "trava burocràtica greu" per a les persones que han de passar per dos processos administratius diferents que, al seu parer, genera una duplicitat de tràmits, pel que ha demanat una simplificació.





Ha criticat que els Executius central i català encara no han tancat "els acords, els convenis i els protocols de coordinació que són necessaris" entre les dues administracions per aconseguir un bon encaix entre el IMV i la renda garantida de ciutadania (RGC).