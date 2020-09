El Consorci de la Zona Franca impulsa el Consell de la Dona per promoure la igualtat de gènere

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha liderat la reunió constitutiva del Consell de la Dóna de la Zona Franca, segona trobada que té lloc per a l'equiparació de gènere en l'àrea productiva i en el qual s'ha abordat el protocol d'actuacions a promoure per part d'aquest. Es reprenen així les accions de l’associació de dones i empreses per la igualtat de gènere després de l’assemblea del passat 25 de febrer i l’obligada aturada degut al Covid-19.









A part de Sorigué, a la reunió telemàtica d’avui han participat dones directives de set de les vuit empreses que conformen el Consell: Eva Comellas, coordinadora de recursos humans d’AMB; Yolanda Menal, global people director de Cellnex; Montserrat Pallarés, presidenta de COCEMFE Barcelona; Mercè Roigé, responsable de HSEQ de Covestro; Gemma Nespral, HR & General Affairs director de Nissan; Carmen Macías, directora de Bon Govern de TMB i Montse Novell, directora de RSC-ODS del Consorci. Tanmateix, també forma part del consell Íngrid Buera, directora de l’àrea de negoci de Mercabarna.





Mitjançant aquest protocol, les companyies i les seves directives busquen contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, concretament al número 5, dedicat a la igualtat de gènere. En aquest sentit, es treballarà per impulsar la igualtat entre homes i dones a l’àmbit industrial i laboral, afavorint la perspectiva de gènere i l’equiparació de drets, centrant-se especialment en la Zona Franca de Barcelona. Així mateix, també es proposarà donar visibilitat al paper de la dona a la indústria. El document tindrà una vigència d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a tres.





El protocol contempla accions concretes com diagnosticar la situació de gènere al polígon de la Zona Franca de Barcelona, afavorir l’accés de la dona en l’àmbit educatiu i laboral per contribuir a eliminar el biaix de gènere en les professions, i actuar com organisme de caràcter consultiu i d’assessorament per a polítiques d’equiparació de drets de la dona a la Zona Franca.





Blanca Sorigué ha volgut destacar que “és essencial que treballem de forma conjunta per a aconseguir millorar la igualtat de gènere en un àmbit tradicionalment masculí”. “Des del Consorci de la Zona Franca agraïm la resposta de totes les empreses disposades a treballar en aquest objectiu i estem convençuts que aconseguirem que la Zona Franca es converteixi en un exemple a seguir per donar visibilitat a les dones de la indústria”, ha afegit Sorigué.









Abans de començar la reunió, ha realitzat una breu intervenció el delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, qui ha destacat la implicació de l’entitat en el compliment dels diferents ODS. De la mateixa manera, Navarro ha volgut “agrair la determinació de totes les dones directives que conformen el Consell per unir-se a aquesta iniciativa que espera crear un precedent per a futurs projectes d’altres àmbits geogràfics”.