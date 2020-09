L'Ajuntament de Barcelona accepta desvincular la taxa de residus del consum d'aigua

El regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, ha afirmat que presentarà una modificació de la nova taxa municipal de recollida de residus per vincular-la a la generació de residus i recollida selectiva, en comptes de al consum d'aigua com es va fer en l'últim rebut.





Ho ha dit en la Comissió d'Economia i Hisenda, on s'han votat sengles proposicions de Cs, PP, ERC i JxCat (no ha prosperat cap) que instaven a el Govern municipal a eliminar la taxa de residus de el rebut de l'aigua, després que hagin constatat una pujada de l'import en l'última factura de l'aigua.





"Som la primera administració que volem un rebut clar. Volem separar els costos de l'aigua i els que estan vinculats a residus", ha assegurat Badia, que també ha volgut recordar que a l'ordenança van introduir una proposta transitòria que sostenia que en el termini de un any presentarien un mecanisme per modificar la taxa.





"Estem convençuts que cal que aquesta taxa es pugui vincular a la recollida selectiva", i ha afegit que la nova taxa de residus incorpora l'exempció de pagament als col·lectius que tenen pocs recursos i dues bonificacions: un 10% per la taxa comercial i un 14% per ús de deixalles.





GRUPS MUNICIPALS

La líder municipal de JxCat, Elsa Artadi, ha lamentat que la nova taxa de recollida de residus domiciliaris és "injusta i desincentivarà el reciclatge", i ha acusat el Govern municipal d'ignorar les advertències de l'oposició i no implementar millores en la taxa.





El regidor d'ERC Jordi Castellana ha valorat que les lectures estimades que es van fer en el consum de l'aigua "han provocat un cobrament que és indegut, tant pel que fa als consums d'aigua com pel que fa als tributs que van associats ".





La regidora de Cs Llum Guilarte ha dit que l'executiu municipal ha "donat un cop de sabre" als barcelonins cobrant aquesta taxa i l'ha instat a revisar les ordenances vigents ia eliminar els increments per al 2021.





Per a Josep Bou (PP), la taxa de residus ha estat "un cop afegit a famílies afectades per la crisi" i no beneficia ningú; i segons Eva Parera (BCN Canvi), la taxa té efectes contraris als que pretén el Govern municipal, i l'ha qualificat de indiscriminada.





PROPOSICIONS

La proposició de JxCat instava a el Govern municipal a suprimir la taxa de recollida de residus "fins que s'hagi desplegat un nou sistema de recollida de residus que permeti bonificar les noves pràctiques i tributar en funció de la generació", i ha estat rebutjada amb el vot en contra de Bcomú, PSC i ERC, davant el suport de PP, Cs i BCN Canvi.





La de Cs exigia retornar els imports cobrats de la taxa de residus mitjançant una bonificació en la propera factura i reduir un 50% la quota de la taxa durant la resta de l'any, una proposició que ha estat rebutjada amb els vots en contra de Bcomú i PSC, l'abstenció d'ERC i els suports de JxCat, BCN Canvi i PP.





La del PP -rebutjada pels vots en contra de Bcomú i PSC i ERC, i els vots a favor de JxCat, Cs, BCN Canvi i CS demanava a el Govern municipal "activar immediatament el procés" per eliminar la taxa i comprometre a establir una nova amb la mateixa finalitat fins que es pugui vincular el seu import a la quantitat de residus generats per cada domicili i no a el rebut del consum d'aigua.





I la proposició d'ERC demanava el retorn íntegre de l'excés de cobrament de la taxa de residus en l'últim rebut de l'aigua, i també exigia a Aigües de Barcelona que tornés "els imports cobrats de més per part de la companyia", i ha comptat amb l'abstenció de tots els grups.