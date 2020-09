La comunitat científica, dividida davant la possibilitat que hi hagi vida a Venus

La presència d'un determinat gas a la tòxica atmosfera de la planeta Venus és el primer indici que han trobat els científics que pot assenyalar la presència d'alguna forma de vida en aquest planeta. La troballa, dut a terme per científics europeus i nord-americans, implica, segons els seus descobridors, que la presència de gas conegut com a fosfina és un clar símptoma que aquest planeta allotja alguna manera de vida primitiva.









La informació ha dividit la comunitat científica. Si bé és cert que és unànime en considerar que aquest descobriment tenen una enorme importància, són molts els que dubten que la conclusió que la presència d'aquest gas suposa l'existència de vida a Venus sigui la més encertada.





De fet, les condicions del planeta són incompatibles amb la vida tal com els humans la coneixem. L'atmosfera és enormement tòxica i la proximitat al sol fa que la temperatura al terra de la planeta superi els 400 graus centígrads. I la pressió és de 900 atmosferes, de manera que qualsevol ésser humà que s'aventurés en semblants condicions moriria a l'instant.





A 50 QUILÒMETRES

No obstant això, la presència de la fosfina s'ha detectat en les capes altes de l'atmosfera del segon planeta més proper al sol de tot el sistema solar. Allà, a uns 50 quilòmetres d'altitud, la temperatura es redueix a uns agradables 20 o 25 graus centígrads, de manera que la presència d'algun tipus de vida microscòpica és teòricament possible.





Després dels estudis realitzats, els científics que han descobert la fosfina consideren que el fet que aquest gas es trobi en l'atmosfera de Venus en les quantitats que han detectat i s degut, gairebé amb completa seguretat, a la presència d'algun tipus de vida. No obstant això, tampoc descarten que l'explicació sigui una altra, encara que els científics per ara han estat incapaços de trobar-la.





OCEANS VENUSIANS

Malgrat això, bona part de la comunitat científica és escèptica. Primer, per la dificultat d'admetre uns arguments basats en simples conjectures. Encara que des de fa temps és sabut que fa milions d'anys a Venus va haver-hi oceans d'aigua, però van desaparèixer amb l'augment de les temperatures, la possibilitat que algun tipus de vida microscòpica hagi romàs activa és molt, molt remota.





De fet, molts científics argumenten que la fosfina s'ha detectat en altres elements que circulen pel sistema solar i això no indica que hi hagi vida en ells. Consideren que aquest element pot formar-se per algunes reaccions químiques senzilles que poden haver-se produït en l'atmosfera de Venus sense que això impliqui l'existència de vida.





En el que sí que s'ha posat d'acord la comunitat és en què e s necessari viatjar de nou a Venus per corroborar les últimes informacions aparegudes i prendre les mostres precises que confirmin aquestes últimes teories. Fins ara, desenes de sondes han orbitat o s'han posat a la superfície de la planeta, recopilant dades de la seva composició. Però les noves dades aportades han obert tot un ventall de possibilitats que els científics no volen deixar escapar.