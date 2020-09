Localitzada la primera obra de William Shakespeare que va arribar a Espanya

Un investigador de la Universitat de Barcelona (UB) ha trobat al Reial Col·legi dels Escocesos de Salamanca "el que els indicis assenyalen" com el primer exemplar d'una obra de William Shakespeare arribat a Espanya.









Es tracta d'una impressió de 1634 de la tragicomèdia 'The two noble Kinsmen', escrita a quatre mans amb John Fletcher i considerada l'última obra de Shakespeare.





L'investigador John Stone, de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, va trobar per atzar el volum entre els llibres antics durant una investigació en els fons sobre filosofia i economia de el segle XVIII.





L'obra estava inclosa en un volum integrat per diverses peces de teatre anglès impreses en la seva majoria entre 1630 i 1635: "El més probable és que les obres arribessin, o bé com a part de la biblioteca personal d'algun alumne, o bé a petició del primer rector de Reial Col·legi dels Escocesos, Hugh Semple, amic de Lope de Vega i que tenia més obres de teatre en la seva biblioteca particular ", ha assenyalat Stone.





En un article, publicat a 'Notes and Queries', s'explica que la hipòtesi més plausible és que les obres foram adquirides al voltant de 1635 per algun viatger anglès o escocès que abans de deixar el seu país va voler portar-se algunes peces de teatre recentment publicades.





Les col·leccions de llibres anglesos eren escasses a l'Espanya dels segles XVII i XVIII i les de teatre anglès, excepcionals, ja que de fet el Catàleg Col·lectiu de l'Patrimoni Bibliogràfic Espanyol no registra cap exemplar d'obres de teatre en anglès impreses abans de 1720.





L'únic exemplar que podria disputar-li a la troballa ser la primera obra de Shakespeare a Espanya és un volum localitzat al Reial Col·legi de Sant Albano de Valladolid i que actualment es conserva a la Folger Shakespeare Library de Washington.





No obstant això, diversos estudiosos daten l'arribada a Espanya de l'exemplar de Valladolid entre 1641 i 1651, de manera que si l'obra trobada per Stone va arribar abans de 1640, seria el primer imprès de Shakespeare que hauria circulat a Espanya.





A més del llibre que conté 'The two noble Kinsmen', Stone va descobrir a Salamanca un segon volum d'obres de teatre anglès dels mateixos anys, que van haver d'arribar a la primera seu històrica de el Real Col·legi, a Madrid, i de la qual s'han anat traslladant a les diferents seus que ha tingut, sent des de 1985 a Salamanca.





L'investigador de la UB ha afirmat que la troballa de l'obra de Shakespeare evidència l'interès per estudiar a fons la biblioteca de Reial Col·legi dels Escocesos i la seva col·lecció d'obres angleses, tant de literatura com d'altres àmbits.