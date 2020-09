Itàlia rebaixarà la pressió fiscal a les classes mitjanes mentre Espanya preveu augmentar impostos

El Govern italià està a punt d'aprovar un Pla de Recuperació per afrontar l'enfonsament econòmic provocat pel Covid-19. El projecte està explicat en un document de 38 pàgines que el Govern ha lliurat a el parlament de país, i un dels principals punts està relacionat amb la tributació dels ciutadans. L'executiu vol fer "una reforma integral de la tributació directa i indirecta, encaminada a dissenyar un impost just, simple i transparent per als ciutadans, que redueixi en particular la càrrega tributària sobre les classes mitjanes i famílies amb fills i accelerar la transició de sistema econòmic cap a una major sostenibilitat ambiental ".









En definitiva, el que busca el Govern italià amb el seu pla és reduir els impostos a les classes mitjanes. A Itàlia es considera classe mitjana als que cobren entre 28.000 i 50.000 euros anuals, i aquest és el tram on el Govern de Conte vol rebaixar la pressió tributària, especialment a les famílies amb fills, segons publica Corriere de la Sera.





El Govern italià ha pogut prendre aquesta decisió gràcies a la injecció de liquiditat de la Unió Europea, que els permetrà 'capejar' aquesta crisi sense haver de tocar la butxaca dels seus ciutadans. No obstant això, la intenció de el Govern espanyol és molt diferent.





El Govern de coalició prepara una pujada general d'impostos. Les majors reformes estaran enfocades a pujar els tipus de l'IRPF per a les rendes més altes però, segons apunta la majoria dels experts, tocar només als més benestants no aconseguiria recaptar suficients impostos com per corregir la desviació de el dèficit que ha patit aquest any el país a causa del Covid-19.





Per aquest motiu, l'executiu espanyol haurà recaptar més tirant de el gruix de la població: les classes mitjanes. Té dues opcions: o apujar l'IRPF en trams inferiors o apujar l'IVA.





ESPANYA, PAÍS QUE MÉS S'HA ENFONSAT AMB EL COVID-19





El Govern espanyol no té el mateix marge que l'italià per una raó molt senzilla: l'economia espanyola ha caigut molt més que la italiana. Mentre a Roma esperen un enfonsament del PIB de el 8% per al 2020, el Banc d'Espanya va pronosticar aquesta setmana una caiguda de fins al 12,6%.





Aquesta diferència permet que el Govern italià, emparat amb el fons de recuperació de la UE, pugui rebaixar la pressió impositiva als seus ciutadans. Espanya, en canvi, haurà de buscar