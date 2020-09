CaixaBank i Bankia aproven fusionar-se i formen l'entitat bancària més gran d'Espanya

Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia han donat el vistiplau a l'Acord Comú de Fusió, que donarà com a resultat a l'entitat bancaria més gran d'Espanya.









La celebració de la reunió dels respectius consells d'administració per fi ha arribat després que els treballs de la fase d'intercanvi d'informació, en la qual es van analitzar a fons els números de cada entitat, es perllonguessin després de trobar-certes divergències, entre d'altres factors, per l'equació de bescanvi.





Si ja de per si l'equació de bescanvi és un assumpte espinós d'acordar en una operació d'aquestes característiques, en aquesta ocasió tenia un interès addicional, ja que Criteria no havia de baixar del llindar del 30% en l'accionariat del grup resultant perquè la Fundació 'la Caixa' no perdés avantatges fiscals, un requisit que a més està inclòs en un protocol intern i la ruptura implicaria l'assumpció d'una sèrie de costos. A més, el FROB sol·licitava, al menys, una prima del 20% sobre la cotització de Bankia.





També ha estat a debat la composició del nou consell d'administració. Segons han informat fonts de la negociació, l'Estat, a través del FROB, tindrà amb tota probabilitat presència al consell d'administració de l'entitat resultant de la integració de Bankia a CaixaBank, que es preveu que estigui format per un total de 15 membres .





Tot això va impedir que els òrgans d'administració es reunissin diumenge passat, com es va estudiar inicialment, pel que ambdues entitats convenieron a posposar fins ara la convocatòria, un cop les converses van ser canalitzades i els detalls de l'operació estaven pràcticament tancats.





INICI DISCRET

L'inici de les negociacions va arrencar de forma discreta abans de l'estiu, després de ser autoritzat pels dos consells, que per al seu assessorament van contractar a bancs d'inversió (Morgan Stanley en el cas de CaixaBank i Rotschild en el de Bankia), consultores (Deloitte i EY , respectivament) i assessors legals (Uría Menéndez i Garrigues, respectivament).





La reunió en la qual s'ha aprovat la fusió dóna el tret de sortida a una operació que crearà un grup amb actius per import de 650.000 milions d'euros, unes 6.600 sucursals (4.400 l'entitat d'origen català i més de 2.200 l'entitat nacionalitzada) i una plantilla conjunta superior als 51.000 empleats (gairebé 35.600 CaixaBank i uns 16.000 Bankia), el que propiciaria significatives sinergies.





A continuació, en una nova reunió dels consells d'administració es convocaran les juntes extraordinàries d'accionistes. Aquesta convocatòria s'ha de fer amb, al menys, un mes d'antelació, pel que en el millor dels casos els accionistes donarien el seu vistiplau a l'operació a finals d'octubre.