Els consells de Caixabank i Bankia preveuen estalviar 770 milions amb la fusió

El grup resultant de la fusió de Caixabank i Bankia preveu uns estalvis anuals de 770 milions d'euros i la generació de nous ingressos per import de 290 milions d'euros, segons la presentació remesa aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) .









En concret, els consells d'administració dels dos bancs han aprovat l'equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia.





El preu pactat inclou una prima de el 20% sobre l'equació de bescanvi a tancament del 3 de setembre, abans de la comunicació a el mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més, suposa una prima de el 28% sobre la mitjana d'equacions de bescanvi dels últims tres mesos.





El bescanvi establert suposa que els accionistes de CaixaBank representaran, inicialment, el 74,2% del capital de la nova entitat, i els de Bankia, el 25,8%.





CriteriaCaixa, entitat controlada a el 100% per la Fundació Bancària 'la Caixa', es mantindrà com a accionista de referència de CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el FROB arribarà al 16,1%.





L'estructura accionarial de l'entitat combinada es completa amb un 54% de 'free float' (accions cotitzades en el mercat de valors), el 37% correspon a inversors institucionals i el 17%, al mercat minorista.





A més, el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri serà el president executiu de la nova entitat, mentre que el conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ocuparà el càrrec de conseller delegat.





Les dues entitats esperen tancar l'operació durant el primer trimestre del 2021, un cop rebudes totes les autoritzacions reguladores pertinents (Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la no oposició per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, la CNMV i el Banc d'Espanya a l'adquisició per CaixaBank de participacions significatives en societats subjectes a la seva supervisió).





El nou grup, que mantindrà la marca CaixaBank, serà el banc de referència a Espanya amb més de 20 milions de clients, una quota en crèdits i dipòsits de el 25% i 24%, respectivament, i una presència geogràfica "diversificada i equilibrada", segons han destacat les dues entitats.