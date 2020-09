La donació de medul·la òssia creix a Espanya i arriba als 434.000 donants, 80 nous inscrits cada dia en 2020

La donació de medul·la òssia creix a Espanya i arriba als 434.000 donants, 80 nous inscrits cada dia el 2020, el que significa que durant els primers vuit mesos de l'any un total de 18.993 persones s'han registrat com a donants de medul·la, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.









Amb aquestes noves incorporacions, el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras en coordinació amb l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i les comunitats autònomes, ja compta amb prop de 434.000 persones inscrites.





Aquestes dades, recollides per l'ONT i REDMO, representen un augment del 4,5 per cent en el nombre d'inscrits com a donants de medul·la òssia a 31 d'agost de 2020 i suposen una mitjana de 2.374 incorporacions mensuals (uns 80 nous donants a el dia ).





Per tant, Espanya s'acosta a "bon ritme" als 500.000 donants el 2022, en línia amb els objectius establerts pel Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO). De fet, ja va superar, gairebé dos anys abans del previst, els 400.000 donants marcats com a meta per a 2020.





En l'actualitat el registre mundial de donants, que inclou tots els registres nacionals, compta amb més de 37 milions de donants i 800.000 unitats de sang de cordó umbilical, entre els quals es realitzen les recerques internacionals per a qualsevol pacient que ho necessiti.





Des que es posés en marxa aquest pla al començament de 2013, el nombre de donants inscrits al nostre país s'ha multiplicat per quatre. En la seva última fase, el PNMO afegeix entre els seus objectius la millora qualitativa, centrada en rejovenir el registre i en la incorporació de donants homes.





En l'actualitat, el 63 per cent de tots els donants registrats són dones enfront del 37 per cent d'homes. Aquesta tendència es manté durant els primers mesos de 2020, ja que set de cada 10 nous registres són donants dones.





Tot i això, i segons ha informat el departament que dirigeix Salvador Illa, les possibilitats que un home arribi a ser donant efectiu tripliquen les de les dones, atès que són els més sol·licitats pels equips, al relacionar la seva donació amb millors resultats després del trasplantament.





IMPACTE DE LA COVID-19





En els primers vuit mesos de l'any, el nombre de donants de medul·la inscrits ha crescut fins als 18.993, tot i les dificultats que ha generat la crisi sanitària provocada per la Covid-19, una xifra propera als 22.006 donants que es van inscriure a al llarg de el mateix període del 2019.





Per tant, les dades reflecteixen que l'activitat de donació en els últims quatre mesos s'assembla a la de l'any anterior. Gràcies a la solidaritat de la ciutadania i a la tasca realitzada pel personal que forma la xarxa de donació i trasplantament de medul·la òssia a Espanya, durant l'estat d'alarma, entre el 13 de març i el 21 de juny de 2020, es van registrar un total de 5.734 de donants de medul·la i es van produir 45 donacions efectives.





'UN MATCH X UNA VIDA'





D'altra banda, Sanitat ha recordat que fa un any, amb motiu de l'anterior Dia Mundial de l'Donant de Medul·la Òssia, l'ONT, REDMO, la Fundació Josep Carreras i les 17 coordinacions autonòmiques de trasplantaments van presentar la campanya 'Un Match x Una Vida' per fomentar la donació de medul·la i atraure potencials donants d'entre 18 i 40 anys, especialment homes, per ajudar a assolir els 500.000 donants registrats a REDMO.





En el si de la campanya, s'han dut a terme diferents accions de 'street màrqueting', amb instal·lació d'estands informatius en 17 ciutats espanyoles entre octubre de 2019 i gener de 2020. Durant aquests mesos, milers de joves van mostrar el seu interès i van voler informar-se sobre la donació de medul·la òssia, culminant en molts casos amb la seva incorporació a REDMO.





En total, entre octubre i gener, es van produir 13.564 noves inscripcions. La repercussió mediàtica de la campanya es va traduir en més de 50.000 reproduccions de el vídeo promocional, 4.000 seguidors en xarxes socials i més de 1.000.000 d'impressions entre el conjunt de les publicacions.





Es van produir, a més, més de 170 aparicions en premsa, ràdio i televisió. Així mateix, van arribar i van ser contestades més de 1.000 qüestions sobre medul·la òssia. L'ONT i REDMO han volgut fer públic aquestes dades coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia que se celebra aquest dissabte, 19 de setembre, amb diferents actes organitzats per les associacions de pacients a tot el país, en els quals es tracta de retre un homenatge als donants de medul·la de tot el món.