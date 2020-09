ONG de tot el món s'uneixen per demanar als líders mundials que actuïn contra el canvi climàtic

Centenars d'ONG ecologistes, de desenvolupament i humanitàries, grups religiosos, empreses, governs locals i regionals, pobles indígenes i de joves, així com més de 560 empreses que sumen una facturació de 4.000 milions de dòlars han llançat una crida als líders mundials que la setmana que celebraran l'Assemblea General de l'ONU que posin en marxa accions per preservar la natura.









La campanya 'Una acció per la naturalesa' insta els caps d'Estat a actuar per aturar i revertir la pèrdua de naturalesa en aquesta mateixa dècada, precisament en vigílies de la setmana d'alt nivell de l'assemblea multilateral.





La crida conjunt sense precedents exigeix "accions urgents" per frenar la destrucció de la naturalesa i protegir així la salut humana i de la planeta. Precisament la setmana passada WWF Internacional va publicar l'informe anual 'Planeta Viu', que denunciava que la fauna salvatge ha disminuït en o 68% des de 1970, la qual cosa posa en perill el futur de la humanitat.





En la crida, els signants exposen la seva creixent preocupació pel deteriorament i degradació de la naturalesa que arrisca la salut humana i els mitjans de vida i afirmen que ha arribat el moment per canviar de rumb per aconseguir un futur sostenible per a les persones i el planeta .





En el context actual, subratllen que la pèrdua de naturalesa augmenta la vulnerabilitat dels humans davant pandèmies com la COVID-19, els desastres naturals i els conflictes, i les persones més vulnerables i marginades són les primeres i les més afectades.





Per això, els grups insten els caps d'Estat i de Govern a prendre decisions "valentes i transformadores" i que les anunciïn a la Cimera de Nacions Unides sobre Diversitat Biològica que se celebrarà de forma virtual el proper 30 de setembre.





Per al directe general de WWF Internacional, Marc Lambertini, "mai ha estat més clar" que es necessita restablir la relació amb la natura. "La forma en què produïm i consumim actualment està destruint els sistemes naturals que sustenten la nostra salut i les nostres economies. Es necessita una acció urgent per fer front a les causes que hi ha darrere de la pèrdua de biodiversitat, en particular, al nostre sistema alimentari, i assegurar un futur sostenible per a les persones i el planeta ", ha apel·lat.





Per això, assegura que la Cimera de les Nacions Unides sobre Biodiversitat de setembre "brinda a el món una oportunitat única per canviar de rumb". Segons la seva opinió, els líders mundials "no poden ignorar les veus de tota la societat que els demanen que prenguin mesures decisives" durant la Cimera per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat i assegurar un futur per a la natura per 2030.





D'aquesta manera, ha afegit que set grups diferents que sumen més de 1.000 organitzacions i individus de gairebé tots els països de món, estan representats en aquesta crida coordinat extraordinari per a l'acció immediata per abordar la crisi de la natura i es comprometen a prendre mesures per ajudar a aturar i revertir la pèrdua de la natura.





En la mateixa línia, el secretari general de WWF Espanya, Juan Carlos del Olmo, ha destacat que Espanya és "un dels països amb una naturalesa més rica d'Europa", però alerta que en les últimes dècades està destruint la seva biodiversitat a un ritme extraordinari.





"Les causes són moltes però, especialment, l'avanç imparable d'una agricultura intensiva, que asseca els nostres aqüífers, rius i zones humides i que utilitza plaguicides de forma massiva i que juntament amb la ramaderia intensiva està tenint un impacte brutal" --ha manifestat -. Esperem que el govern de Pedro Sánchez doni suport aquest esforç global per la naturalesa i converteixi aquest objectiu en un dels grans eixos del seu govern ".