Les empreses de telefonia comencen a prendre posicions per a les grans fusions

La crisi que ha causat la pandèmia a tot Europa ha afectat de manera important a moltes de les grans empreses que fins fa poc semblaven intocables. I el sector de la telefonia no s'ha lliurat d'una situació que els ha colpejat directament. A més, en els últims temps han vist com ha crescut l'enorme competència que s'ha generat en el sector a causa de l'inusitat creixement d'algunes petites companyies que, gràcies a ofertes fins fa poc impensables, han anat esgarrapant terreny a les grans corporacions.













Per això, des d'aquestes s'ha començat a veure com una solució a la seva actual situació la forja d'aliances entre els grans operadors per recuperar posicions en el mercat. Grups com Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom o British Telecom han posat en marxa operacions d'aliances amb altres operadors que els permetin guanyar quota de mercat en aquells països en què per ara tot just tenen una presència significativa.





Des de les mateixes administracions públiques s'han començat a veure amb molt d'interès els acostaments que s'estan produint tant en el mercat espanyol com en l'europeu. Moviments que no són aliens a l'evolució a la baixa de la valor d'algunes d'aquestes companyies a les borses.





NOVA LEGISLACIÓ

Una de les primeres mesures que les grans operadors han demanat als executius nacionals i a el de la Comissió Europea és una actualització de la legislació. Consideren que en aquests moments estan en una situació de clar desavantatge respecte als seus competidors més petits, que poden adoptar una sèrie de mesures que els permeten enfrontar-se a les grans corporacions en què estàs puguin fer res.





A més, la imminent implantació del 5G exigeix, segons els grans operadors, un canvi de sistema legislatiu ja que, en cas contrari, es corre el risc de quedar molt enrere respecte a tercers països que poden acabar envaint l'espai europeu.





La possibilitat d'enfrontar-se als possibles interessos que sobre les grans operadors europees puguin tenir grans fons d'inversió o companyies amb un enorme potencial econòmic passa, segons els analistes, perquè les operadores europees puguin créixer i frenar aquests interessos.

Ningú oblida que les pèrdues econòmiques, per la caiguda de les borses, d'algunes grans operadores les ha deixat al descobert davant el potencial d'alguns grups d'inversió o de grans corporacions, sobretot procedents d'Àsia.





GOOGLE, APPLE ...

A més, la lluita dels operadors europeus estan també centrada en afrontar la rivalitat cada vegada més gran de gegants com Google, Facebook o Apple. Reivindiquen per això la necessitat de consolidar-se, de dur a terme fusions i reduir el nombre de competidors.

A aquests s'uneixen aquells petits operadors que lloguen les xarxes de tercers i poden oferir els seus productes a molt baix cost gràcies a una legislació que els col·loca en una situació d'avantatge, segons consideren els grans operadors.





A més, en el sector es té en compte que el Tribunal General de la Unió Europea ha avalat la compra, vetada en el seu dia per la Comissió Europa, de la britànica O2 per l'asiàtica Hutchinson, una decisió que afectes d'aquesta operació ja no és important.





Sí que ho és perquè es duguin a terme operacions de fusió entre grans companyies, o entre les seves filials. I en això estan els grans operadors europeus, als quals les fusions entre els grans bancs, com el cas de CaixaBank i Bankia, han marcat el camí a seguir.