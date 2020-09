Wayra Investors Day reuneix a 150 inversors amb una cartera de més de 3.400 milions d’euros

Wayra, el hub d’innovació de Telefónica, ha celebrat aquest dijous una nova edición del seu Investors Day, que ha comptat amb la partipació de vuit startups i més de 150 inversors amb una cartera d’inversió superior als 3.400 milions d’euros. La iniciativa representa una oportunitat de connectar l’ecosistema d’inversió nacional amb fons internacionals, al mateix temps que les startups de Wayra opten a captar inversió, escalar a nivell internacional i connectar amb els millors fons d’Europa.









El Wayra Investorys Day s’ha celebrat en format híbrid, emès des de les seus de Wayra a Barcelona i Madrid amb la participació en remot dels principals fons d’inversió a Europa connectats des dels diferents hubs tecnològics d’Espanya, Regne Unit, França, Alemanya, Portugal i els Estats Units.





L’esdeveniment ha acollit una taula rodona sobre com els fons de capital risc s’està adaptant a invertir en remot. La taula ha estat moderada per la presentadora Helena Diez-Fuentes i ha comptat amb la participació de Lina Chong, directora d’Inversió del fons alemany Target Global; Boris Golden, director del fons francès Partech; Itxaso del Palacio, Partner en el fons britànic Notion Capital; Xevi Fuyá, Investment Associate en Nauta Capital, fons amb base en Barcelona, Munic i Londres.





“La Covid-19 ens ha obligat a tots a canviar la forma de fer les coses, inclòs en un món tan dinàmic com l’emprenedor. En Wayra ens hem adaptat i la millor prova és la primera edició del Wayra Investors Day virtual, una trobada que ens permet connectar als agents principals de l’ecosistema emprenedor i generar oportunitats de negoci conjunt”, ha explicat Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.





Un total de 8 startups vinculades a Wayra España (Citibeats, Clevernet, Floorfy, Galgus, Humanox, Peoople, Proppos i sofiathinks) van presentar els seus projectes a fons d’inversió defensant-los en format pitch de 5 minuts. Es tracta de startups especialitzades en realitat, virutal, internet de les coses, Big Data, intelligència artificial, vídeo o connectivitat.





“A Wayra no només actuem com a pont de connexió de la innovació que realitzen les startups i Telefónica sinó que a més les ajudem a escalar i connectar amb el millor ecosistema inversor nacional i internacional. L’any passat vam invertir 1,4 milions d’euros en startups i aquest any seguim tan actius com sempre a un molt bon ritme d’inversió.”, explica Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.





Aquestes jornades reflecteixen l’aposta de Wayra per convertir en startups madures i tecnològiques junt amb altres coinversors, presents al Wayra Investorys Day, com GP Bullhound, JME, Elaia Partners, Seaya Ventures, Caixa Capital Risk, Faraday Venture Partners, The Venture City, Kibo Ventures, Adara Ventures, Swanlaab, BStartup de Banco Sabadell, Kfund, Nekko Capital, The Crowd Angel o Encomenda. La realització de l’esdeveniment en format híbrid ha permès maximitzar l’accessibilitat i demostra que és possible seguir analitzant companyies i invertint en remot.