Aquestes són les 10 professions de major risc i les 10 més segures davant el Covid-19

El risc de contagi va per barris. En aquest cas, per professions. Segons un estudi dut a terme a Londres, els professionals estan exposats a determinats riscos per a la salut depenent tant de la seva proximitat a altres persones contagiades com a el fet de poder prendre totes les precaucions necessàries per evitar un contagi.









Pel que fa als professionals que en el seu dia a dia tenen un major risc de resultar contagiats, l'estudi no fa sinó confirmar l'evidència del que tothom sap, o sospita. Es el personal sanitari, en tots els seus àmbits, el que corre més riscos. L'estudi ha estat dut a terme per Kaizen, agència de l'empresa de màrqueting digital Digital PR a Londres, en col·laboració amb Lenstore, empresa dedicada a la venda de lents de contacte.





Per això, de les deu professions amb major risc de contagi, vuit corresponen a professionals de la sanitat. No obstant això, el rànquing està encapçalat pels dentistes, simplement pel fet que per al seu treball els pacients no poden portar mascareta. El segueix, per aquest ordre, els infermers de les unitats de cures intensives, els metges de capçalera, els paramèdics i els tècnics d'emergències mèdiques, els anestesistes i els cirurgians. Les sis primeres posicions no estan fora del normal.





En les tres següents, la cosa varia una mica. La setena és per als veterinaris, la vuitena per als auxiliars de vol, la novena per als fisioterapeutes i la desena per ... els bombers.





A partir d'aquí, a la llista de inclouen oculistes, que ocupen el número 11, farmacèutics, el 13, policies, el 15, treballadors socials, el 21, i mestres, el 24.





De la banda dels que han de tenir menys por a contagiar-es troben els comptables, informàtics, programadors, advocats, físics, arquitectes, i així una llarga llista fins que ha estudiat fins a 48 professions.





SALUT GENERAL

Un altre índex analitzat en aquest estudi és el que indica quines són les professions en què les persones tenen més risc de patir algun tipus de malaltia per motius laborals.





Per realitzar aquest rànquing s'han analitzat aspectes com el perill propi de l'activitat, el risc d'infecció, el risc de lesió, els problemes musculars i posturals, entre d'altres.





Segons l'estudi, els professionals que estan més exposats a patir algun tipus de dolència associada al seu quefer diari són: Paramédicos i tècnics d'emergències sanitàries, bombers, dentistes, inspectors de duanes, auxiliars de vol, aparelladors, policies, pilots d'avions comercials , veterinaris, anestesistes, infermers de cures intensives, paletes, electricistes i cirurgians.





Per contra, els professionals que, segons l'estudi, són menys propensos a patir algun tipus de malaltia o dolència relacionats directament amb el desenvolupament de la seva professió són comptables, programadors, informàtics, màrqueting, advocats, físics, mestres de secundària, distribuïdors minoristes i arquitectes.