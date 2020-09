El Govern podria reactivar la prestació per cessament d'activitat d'autònoms en cas de rebrot o tancament forçós

El Govern estudiarà activar la prestació extraordinària per cessament d'activitat d'autònoms en el cas que es produeixi un rebrot o un tancament forçós d'un negoci per decisió d'autoritats sanitàries, tal com demanaven les principals organitzacions d'autònoms, segons han confirmat aquestes associacions .













Així ho ha traslladat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, als representants d'ATA, UPTA i UATAE, amb els quals s'ha reunit aquest divendres a la seu de el Ministeri, on també els ha indicat que està disposat a prorrogar les ajudes per cessament d'activitat, segons les organitzacions d'autònoms.





Escrivà ja va avançar aquesta setmana que les ajudes al col·lectiu d'autònoms s'estendrien des de l'1 d'octubre i que tindrien protecció "fins que es tingui una solució per al virus".





Després de la trobada, el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha assenyalat que el ministre s'ha compromès a estudiar altres de les propostes posades sobre la taula de negociació, a més de l'activació de la cessació extraordinari (extingida el 30 de juny, però que va poder sol·licitar-se fins al 31 de juliol).





"Seguirem negociant i dialogant a veure si som capaços d'arribar a un acord", ha postil·lat, després d'assenyalar que el Govern plantejarà un nou document per seguir negociant la setmana que ve, que serà quan es tornaran a veure.





Amor ha plantejat un seguit de propostes, entre les quals destaquen que el comptador estigui a zero per als autònoms que ja tenen aquest ajut, que s'estengui aquesta prestació als treballadors per compte propi que estan en pluriactivitat o que també puguin accedir els autònoms que no tinguin el període mínim de cotització (ara s'exigeix a mínim un any) o aquells que estan en tarifa plana.





El president d'ATA també ha assenyalat que s'ha demanat que es solucioni el problema que tenen els autònoms en cas de quarantena o la situació per la qual travessen els autònoms de temporada, col·lectiu, segons Amor, pel que els ajuts "estan sent escasses ".