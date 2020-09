Metges de Catalunya manté la vaga de MIR de dilluns que ve després de la reunió amb l'ICS i patronals

Metges de Catalunya va titllar de "insignificant" la proposta de l'Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals de la xarxa sanitària concertada per evitar la vaga dels Metges Interns Residents (MIR), i després de la reunió d'aquest divendres entre les parts , que va acabar sense acord, ha avisat que manté la convocatòria per al dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve.









El sindicat considera que les propostes són "insuficients, inconcretes i no donen resposta a les demandes principals que han donat lloc a la convocatòria de la vaga", ha explicat en un comunicat aquest divendres després de la reunió.





Ha criticat que la proposta de l'ICS i les patronals no inclou "explícitament cap de les reivindicacions en matèria formativa", i considera que al·leguen falta de competències per evitar afrontar les seves peticions.





Metges de Catalunya va explicar que l'ICS i les patronals sí que han proposat incrementar un 5% la retribució base en un període de dos anys, controlar el compliment de jornades i descansos que estableix la llei i crear una comissió de seguiment dels programes de formació sanitària.





Pel que fa als serveis mínims durant la vaga, la Conselleria de Treball de la Generalitat ha indicat la necessitat de garantir el normal funcionament dels serveis d'urgències així com per als CAP i CUAP, i no fixa percentatges de personal resident mínim per a la resta de serveis .