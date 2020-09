La reina Sofia participa com a voluntària en una campanya de recollida de residus a la platja

La reina Sofia ha participat com a voluntària en la campanya '1m2 per les platges i els mars' amb la recollida de residus que ha tingut lloc aquest dissabte a la Cala del Moral (Màlaga), on ha conegut a més el treball de voluntaris i bussejadors en la neteja dels fons marins.









Aquesta iniciativa forma part del projecte Libera, aliança entre SEO / BirdLife i Ecoembes, amb el qual la Fundació Reina Sofia manté un conveni des de 2018. Per això, la reina, a través de la seva fundació, ha donat el tret de sortida a aquesta lluita contra la 'basuraleza' en els mars i oceans, que es desenvoluparà des del 26 de setembre fins al 4 d'octubre de 2020.





Així, s'ha fet encara més visible aquest problema, per al qual a més de '1m2 per les platges i els mare s' s'ha sumat la iniciativa internacional de neteja de platges 'EU Beach Clean Up 2020', de manera que a l'acte ha assistit també el director de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, Francisco Fonseca Morillo.





Durant aquesta trobada, a més de realitzar tasques de recollida de residus, la reina Sofia ha pogut conèixer de primera mà el treball dels bussejadors de la Xarxa de Vigilants Marins, iniciativa en què participen submarinistes voluntaris de tot Espanya i altres països, a través de la qual Libera coordina la pràctica totalitat de neteges de 'basuraleza' en els fons marins.





De la mateixa manera, ha tingut l'oportunitat de conèixer el treball de caracterització de la 'basuraleza' trobada, que es realitza mitjançant l'aplicació mòbil MArnoba, que recopila, emmagatzema i mostra informació sobre les escombraries marines de les costes i els mars del territori espanyol .





En aquest sentit, les dades obtingudes en aquesta campanya de ciència ciutadana s'integren a la base de dades de Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Mitecord) i se sumaran als gairebé de 300.000 objectes ja caracteritzats i que Libera ha recopilat en el seu 'Baròmetre de la Basuraleza'.





La jornada ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Racó de la Victòria, José Francisco Salat Escó; el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín; el coordinador de la Xarxa de Vigilants Marins, Antonio Márquez; i la responsable de Ecodive, Gemma Infant.





A causa de la nova normalitat provocada per la pandèmia de la COVID-19, s'ha recordat la necessitat de tenir responsabilitat davant els nous residus que ha generat la situació sanitària, com són els guants i mascaretes, que pel seu ús no poden ser reutilitzats i molts d'ells acaben acabant en els nostres sòls, rius i platges i no en el seu contenidor pertinent, el contenidor gris.





Per la seva banda, Fonseca ha agraït la invitació a aquesta acció i ha destacat "el compromís de les Institucions Europees a favor de la neteja de litoral i la protecció de la biodiversitat marina", que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, una " prioritat fonamental ", ha afegit.





Així, la campanya internacional 'EU Beach Clean Up 2020' mostra la lluita de la Unió Europea per reduir i evitar la contaminació per l'abandonament de residus, inclosa la brossa marina, apostant per una estratègia multidisciplinària que combina innovació, voluntariat, protecció, conscienciació i divulgació.





De la mateixa manera ha intervingut Martín, que ha recalcat la importància de "sumar forces i prendre acció de manera conjunta" en aquesta lluita per així aconseguir que els mars i oceans "es trobin en un futur no molt llunyà lliures d'escombraries", idea que ha subratllat el coordinador de la Xarxa de Vigilants marins, que ha valorat el treball dels bussejadors, "els testimonis de com els residus perjudiquen directament a la fauna i els ecosistemes marins", ha lamentat.





En la campanya '1m2 per les platges i els mars' pot participar qualsevol organització, associació o entitat registrant a través de la pàgina web proyectolibera.org, creant punts de recollida d'escombraries en platges i mars i seguint totes les mesures de seguretat exigides per la situació sanitària actual.