Sancionen més de 40 persones per incomplir les mesures de seguretat en un bar clandestí negacionista

La Prefectura Superior de Policia d'Aragó ha sancionat a més de 40 persones en un bar i un local penyista, on es trobaven nombroses persones bevent i fumant, a més de no complir amb la resta de mesures de seguretat sanitàries exigides.













La Policia Nacional de Saragossa, que ha desallotjat els dos locals, ha tingut coneixement aquesta setmana que un bar de copes podria estar incomplint les mesures de seguretat establertes per la Conselleria de Salut de el Govern d'Aragó.





Els propietaris d'aquest local oferien el seu negoci, estudiant de forma prèvia el perfil de les persones a les que els oferien el producte. Si veien un possible client --negacionista-- és quan li informaven que estaven oberts fins a la 01.00 i que a partir d'aquesta hora seguirien treballant, però a porta tancada per no ser sancionats per la Policia.





BAR CLANDESTÍ

La Unitat de Prevenció i Reacció i el Grup Operatiu de Resposta, ha establert un dispositiu per comprovar la realitat del que denunciant, comprovant aquest dissabte, cap a les 02.40 hores, que aquest establiment ubicat al carrer Pere Maria Ric, es trobava obert a el públic , però amb la porta tancada.





Al lloc s'havia 23 persones en actitud festiva, consumint begudes alcohòliques, fumant i amb la música en funcionament, sent propostes per sanció per l'incompliment de les mesures de seguretat sanitàries. Igualment els propietaris de el local, han estat proposats per a sanció per permetre incomplir aquestes mesures i romandre obert fora de les hores d'obertura, entre d'altres.





PENYA

Una hora després, a les 03.45 hores, el Grup d'Atenció al Ciutadà ha sorprès a diverses persones celebrant una festa en una penya, en un local del carrer Maria Virto.





A l'interior hi havia 18 persones fumant i bevent, la majoria sense màscares i sense guardar la distància de seguretat exigida per les autoritats sanitàries. Els agents han desallotjat la festa il·legal i han proposat per sanció a 14 dels clients per no complir amb les mesures de seguretat requerides, quatre d'ells sancionats per consumir substàncies estupefaents i una denúncia dirigida a propietari de l'establiment.





A més, el passat dia 14 de setembre, sobre les 0.30 hores, una patrulla de seguretat ciutadana va sorprendre a més de 80 persones consumint begudes alcohòliques, sense mantenir la distància de seguretat i gran part d'ells sense mascareta.





Aquest incident va ocórrer al carrer Arquebisbe Apaolaza, quan els agents van visualitzar a més de 50 persones a la via pública davant d'una coneguda taverna. En la seva terrassa, d'uns deu metres quadrats i situada entre la via pública i l'accés a el local, hi havia unes 30 persones bevent i fumant sense guardar les distàncies de seguretat. Els policies nacionals van sancionar a el propietari de l'establiment per permetre incomplir les mesures de seguretat sanitàries.