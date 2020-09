Els metges alerten de la situació "límit" del sistema sanitari i l'"esgotament" dels seus professionals

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya (CGCOM) ha alertat de la situació "límit" en què es troba el sistema sanitari, caracteritzada pel "desbordament" de l'Atenció Primària i possiblement la seva defunció; la sobrecàrrega de les Urgències; l'augment d'ocupació de serveis hospitalaris i UCIs; i "molt especialment" l'estat de "esgotament" físic i emocional dels metges.









Professionals que, tal com ha assenyalat la institució, assisteixen amb "abatiment i indignació" a l'espectacle dels responsables polítics, "incapaços" de mostrar un "mínim d'acord" que solucioni els problemes "urgents" als que des de fa setmanes i mesos la professió mèdica s'enfronta a diferents escenaris.





"Des de la corporació hem sol·licitat solucions urgents: una autoritat sanitària única, l'existència d'un marc conceptual acceptat i respectat de normalització de l'actuació de salut pública i vigilància epidemiològica que allunyi la presa de decisions del debat polític, l'existència de guies accessibles, sistemes de registres i comunicació robustos, àgils i transparents perquè els professionals sanitaris puguin coordinar i sincronitzar les seves decisions i augmentar la fiabilitat de les nostres accions en la població i molt especialment la posada en marxa d'una estratègia de recursos humans en salut per afrontar la pandèmia ", ha dit l'organisme.





I és que, tal com ha denunciat, s'assisteix "impotent" a la sobrecàrrega assistencial de l'Atenció Primària de salut, que ha d'abordar el seguiment de l'atenció a problemes inajornables, sinó a l ' "ingent control" de malalties cròniques, seguiments de processos intermedis, atenció al pacient pluripatològic i polimedicat, seguiment de pacients grans amb escàs suport soci familiar i atenció als problemes de salut mental que es veuen agreujats per l'actual situació i als derivats d'aquesta.





A més, postil·la, s'ha augmentat amb el diagnòstic precoç, el control d'aïllament de casos i contactes, la vigilància i control de residències de majors i la tornada a l'escola, i el que és "més patètic", l'augment de la càrrega burocràtica derivada del Covid-19. "Exigim la posada en marxa d'un Pla 'IFEMA' per a l'Atenció Primària que descarregui a la mateixa de totes aquestes tasques de diagnòstic, control i seguiment epidemiològic i permeti en condicions de seguretat una assistència de qualitat. Està en joc la Relació metge- pacient. Està en joc el nostre model sanitari ", ha emfatitzat.





PROFESSIONALS exhausts i HOSPITALS DE NOU sobrecarregats





Des dels hospitals i sense treva, es torna a escenaris de març i abril, amb un retorn a l'anul·lació de l'activitat diària i programada, amb augment de llistes d'espera, i una disminució del control de processos greus, i amb la por de desbordament i sobrecàrrega assistencial en unes plantilles cansades, minvades i descoratjades.





"La professió mèdica ha estat durament afectada per la Covid-19. Seixanta-tres companys i companyes han perdut la seva vida en l'exercici de la Medicina. Centenars es troben en procés de recuperació i / o amb seqüeles. Milers han estat infectats i milers segueixen treballant en condicions de gran dificultat. Resulta paradoxal que encara haguem de reivindicar que la professió mèdica sigui declarada com a professió de risc i que el contagi per Covid-19 sigui malaltia professional ", ha comentat l'organisme.





Per tot això, els metges han fet una crida a la població, assenyalant que han detectat un malestar creixent en pacients i familiars que manifesten el seu descontentament a través de comportaments d'agressivitat contra els professionals sanitaris.





"Des de la professió mèdica tornem a fer-vos una crida per la responsabilitat a través del compliment cívic amb les mesures que s'han demostrat efectives davant la pandèmia: distància física, higiene de mans i ús de mascaretes. Toca tornar a recollir les nostres afectivitats, els nostres abraçades trencats, la nostra manera de ser ", ha dit.





De la mateixa manera, l'organisme ha avisat els polítics que estan "farts", pel que ha exigit la posada en marxa de mesures urgents.





"Exigim que es posin d'acord i que abandonin la confrontació, aparquin diferències, centrin el discurs i liderin com a país la posada en comú d'un full de ruta a què ens sumem tots. L'hi deuen als professionals sanitaris ia la Sanitat, s'ho deuen als milers de ciutadans que ja no estan amb nosaltres, l'hi deuen a la gent gran, que veuen amb angoixa i por el present i tant van donar per tots ", ha emfatitzat.





Finalment, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya ha instat al Ministeri de Sanitat i les comunitats a un "gran acord urgent" amb les professions sanitàries, que estableixi les accions a realitzar "sense demora" i eviti la situació crítica del nostre sistema Nacional de Salut i el desànim dels seus professionals.





"La professió mèdica seguirà honrant el compromís amb la ciència i els pacients. Perquè el professionalisme mèdic actual és, possiblement, un dels pocs i últims bastions que té el malalt greu, exclòs i desemparat per aspirar a un mínim de salut, qualitat de vida i dignitat humana ", ha tancat.