Calviño assegura que "l'anàlisi preliminar" de la fusió Caixabank-Bankia "és molt positiu"

La ministra d'Afers Econòmics i vicepresidenta tercera de Govern, Nadia Calviño, ha afirmat que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) està realitzant l'anàlisi en profunditat de el projecte comú de fusió entre CaixaBank i Bankia, l'avanç preliminar és "molt positiu" des de la perspectiva de l'interès públic.









Calviño, en declaracions a TVE, ha explicat la decisió formal sobre l'operació la realitzarà el FROB quan es convoqui la junta general d'accionistes, subratllant que des d'un primer moment l'executiu s'ha guiat per la protecció del conjunt de la ciutadania i de la estabilitat financera.





Així mateix, ha assegurat que la participació de l'Estat en el grup resultant, que se situarà en el 16,1% a través del FROB, és superior a la que preveien els analistes, a el temps que el seu valor ha pujat més d'un 36% respecte a el preu previ a anunciar l'operació i les perspectives de beneficis combinades són superiors a les de mantenir-se les dues entitats per separat.





"El que fem amb aquesta operació és, clarament, augmentar el valor de la participació pública en l'entitat resultant i col·laborar amb l'estabilitat financera", ha subratllat la vicepresidenta de Govern.





Pel que fa a possibles problemes de competència, Calviño ha indicat que serà la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) qui doni el vistiplau, tenint en compte el desenvolupament de el sector financer, que en aquest moment es caracteritza per una "profunda transformació , sobretot per l'entrada de nous operadors digitals ".





Finalment, Calviño ha evitat comentar el possible impacte que la fusió pot tenir sobre la plantilla dels bancs, que conjuntament ascendeix a més de 50.000 empleats. "Es tracta d'un tema prematur, no hi ha una resposta concreta", ha postil·lat.





No obstant, ha recordat que tant CaixaBank com Bankia tenen experiència en emprendre processos de reestructuració caracteritzats per haver-se fet de forma "consensuada". "Confio que aquesta serà també la situació de cara a el futur", ha asseverat.