El Covid-19 pot alterar l'ADN dels espermatozoides, segons un estudi

Un estudi publicat recentment pels directors de la clínica marge de Granada, Jan Tesarik i Raquel Mendoza Tesarik, publicat a la revista 'European Medical Journal', ha avisat que el Covid-19 pot afavorir la fragmentació de l'ADN dels espermatozoides, la qual que podria provocar anomalies cromosòmiques en embrions, fetus i descendència.













El coronavirus no entra en els espermatozoides madurs, si bé pot infectar altres tipus de cèl·lules del testicle, importants per al desenvolupament i la mafuració dels espermatozoides. En cas de la infecció de cèl·lules testiculars, l'augment de la fragmentació de l'ADN dels espermatozous és un conseqüència molt creïble, segons un article recent publicat a la revista 'The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care'.





Les conclusions dels científics granadins estan recolzades per una meta-anàlisi dels resultats publicats en 43 estudis independents, que contemplen un total de 6.771 temptatives de fecundació in vitro (FIV) i 17.879 embrions transferits, publicada per un grup d'investigadors xinesos a la revista 'Andrologia'.





En la majoria d'ells es conclou que la fragmentació de l'ADN dels espermatozoides té un efecte negatiu sobre la taxa de naixement, disminuint la probabilitat d'implantació dels embrions i augmentant la freqüència d'avortaments espontanis. S'ha demostrat així que els espermatozoides poden ser responsables, o coresponsables, d'aquests problemes que fins no fa gaire es atribuïen als òvuls.





La prevalença de la infertilitat causada per la fragmentació de l'ADN espermàtic se situa entre 10 per cent i 20 per cent. Si es té en compte que, en el 50 per cent dels casos d'infertilitat en la parella, l'origen està en l'home, aquesta fragmentació resulta molt rellevant.





En aquest sentit, l'article publicat recentment pel doctor Tesarik i Galán Lázaro suggereix un algoritme de diferents tipus de tractaments, tant in vivo com in vitro, segons la situació personal i individual de cada parella i la seva història clínica.





Per prevenir aquest risc, els doctors recomanen l'avaluació del grau de fragmentació de l'ADN dels espermatozous en tots homes en edat reproductiva i la congelació dels espermatozoides en casos positius, abans que la integritat dels espermatozoides es degradi encara més.





"La fragmentació de l'ADN dels espermatozous és un gran enemic de la fertilitat, i cal fer tot el possible per prevenir-la, i quan ja s'ha produït, tractar d'una manera la més eficient possible", han tancat els doctors.