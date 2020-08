Una mare britànica recomana beure batuts d'esperma per a combatre el Covid-19

Tracy Kiss, una mare anglesa de 32 anys, diu que no ha tingut un refredat o grip durant tres anys a causa de la seva remei miraculós que es prepara amb donacions del seu nòvio tres vegades per setmana.









"Vaig trobar un mètode alternatiu gratuït i apte per vegans per estimular el sistema immunològic del cos. No sempre se sap què hi ha a la medicina farmacèutica; és molt millor per al cos beure alguna cosa que no contingui productes químics", afirma Tracy, resident a la ciutat de Aylesbury.





"No és molt diferent al que fa una mare que alleta el seu nadó per donar-li els nutrients que necessita. No és per a tothom, però està ple de vitamines i no he tingut un refredat ni una grip des que ho vaig beure el 2017. També me'l vaig posar a la cara per aclarir la meva pell ", remarca.





Aquesta espècie de boticaria afirma que "és millor consumir el semen el més a prop possible de la producció per obtenir la major quantitat de nutrients i beneficis. Però sovint el guardo al congelador en una safata de glaçons de gel".





Tracy creu que el consum de semen evitarà el coronavirus, ja que porta un estil de vida actiu i saludable i el suplement ha ajudat al seu sistema immunològic.