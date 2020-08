Les vaques estan matant a turistes als Alps

En els Alps, les vaques han matat tres excursionistes en els últims anys, segons ha tret a la llum el Washington Post. A més, durant els últims mesos una mare jove, amb el seu nadó lligat a l'esquena, va ser trepitjada; encara que tots dos van viure, i una parella va sortir disparada per un penya-segat i va sobreviure malgrat caure diversos metres.









El diari relata que les autoritats austríaques, suïsses, italianes o franceses no porten estadístiques però assenyala que els informes d'incidents en els mitjans s'han tornat cada vegada més comuns.





En els senders dels Alps hi ha indicacions perquè els turistes vigilin amb el pas de les vaques. Els hotels tenen fullets en què expliquen com mantenir fora de perill, i els famosos intentar crear consciència en anuncis televisius, en els que expliquen que "les pastures de muntanya no són un zoològic de mascotes". A més, a Suïssa s'ha creat una aplicació perquè els excursionistes rastregin la ubicació dels ramats.





Però després del confinament, hi ha la preocupació que els atacs augmenten, ja que des del juny s'han reportat almenys nou atacs.