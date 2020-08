Condemnen a un menor que va maltractar al seu pare per haver-li aconseguit una feina

Un jutjat d'instrucció de Múrcia ha condemnat a ingressar en un grup educatiu en un centre especialitzat a un menor de 17 anys que va maltractar i amenaçar de mort al seu pare per haver-li aconseguit una feina. El jove no va voler acceptar la feina perquè no volia matinar.









El pare va anar a la policia a presentar una denúncia explicant que el seu fill perdia el control amb molta facilitat, un fet que s'agreujava quan consumia drogues. En aquesta ocasió, l'altercat familiar va tenir lloc en el seu propi domicili, després que el pare despertés al seu fill perquè acudís a la feina que ell mateix li havia aconseguit.





El menor, segons especifica la denúncia, va dir al seu pare que no tenia intenció d'aixecar i que anava a continuar dormint. Però el progenitor va insistir, el va fer reflexionar sobre la seva actitud i fins i tot li va proposar portar-li a la feina perquè arribés a temps i així no incomplir el compromís que havia adquirit amb l'empresari. Davant la insistència, el menor es va tancar en banda i el va amenaçar. A continuació, va desencaixar la porta de casa d'un cop i va tirar diversos objectes al carrer des de la finestra.





En la denúncia, el pare va manifestar que temia per la seva vida i per la de la seva altra filla, més petita. Segons relata, havia decidit no deixar-la sola a casa amb el germà si no estava ell present.