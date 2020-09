Naturgy aposta per la sostenibilitat, les energies renovables i l'acció social

Naturgy, en línia amb el seu compromís amb la crisi social, econòmica i sanitària provocada per la Covid-19, reforça la seva aposta per la sostenibilitat en tots els seus àmbits i l'acció social a través de la seva nova campanya corporativa on evidència el seu rol actiu en el respecte de l'entorn i la recuperació econòmica, especialment amb els col·lectius més vulnerables.





En aquest sentit, la companyia que presideix Francisco Reynés ha apostat per una campanya multimèdia on explica, des d'un optimisme pragmàtic, totes les accions que la companyia està realitzant en els últims anys i que se centren principalment en un fort esforç inversor en renovables, impuls a la mobilitat sostenible, reforç de l'atenció a client, oferir noves solucions en serveis com l'autoconsum solar, així com focalitzar l'acció social en l'ajuda als més vulnerables.





A través d'un espot, que versiona la coneguda cançó In the Summertime, de Mungo Jerry, es narren les iniciatives de la companyia d'una manera propera i positiva, que demostra la vocació de Naturgy per estar a la banda de les persones i més encara en aquests difícils moments.





La companyia farà un desplegament en diferents mitjans i canals per donar visibilitat a aquesta nova campanya. Naturgy ha tornat a recórrer a un món il·lustratiu animat desenvolupat per Contrapunt BBDO, com agència creativa, i amb Arena Media, com a agència de mitjans. Bungalow s'ha càrrec de l'animació, amb il·lustracions d'Ignasi Font.





COMPROMÍS ACTIU

Naturgy s'ha focalitzat en la sostenibilidad mediambiental, social i de govern corporatiu en els últims anys a través de diferents iniciatives en línia amb el seu compromís amb la transició energètica i amb exercir un paper actiu per a la societat.





La companyia s'ha convertit en un dels principals inversors de tecnologies netes a l'haver instal·lat 1.000 MW de renovables durant el passat exercici. A més, Naturgy continua el seu objectiu balancejar seu mix energètic cap a una major electrificació basada en les energies renovables i per això aposta per créixer en aquest camp internacionalment com ha fet recentment a Austràlia amb la posada en marxa de diferents projectes d'energia eòlica i un innovador sistema d'emmagatzematge d'energia.





En govern corporatiu, la companyia ha avançat per aconseguir la paritat en el seu màxim òrgan de gestió i ha creat una Comissió de Sostenibilitat dins el Consell d'Administració, que és l'encarregada de vetllar i supervisar el paper de la companyia en la transició energètica. Amb aquesta iniciativa, Naturgy reforça el treball que ja ve desenvolupant en matèria de sostenibilitat, amb l'objectiu de mantenir el seu lideratge com una companyia responsable, fiable, íntegra, transparent i compromesa amb la societat.





En el marc de la crisi actual, la companyia ha respost de forma eficient, decisiva i àgil amb diferents mesures per donar suport als clients, famílies, proveïdors i societat en general i que ofereixen cobertura financera i social a un col·lectiu superior als 10 milions de persones a Espanya. Així mateix, els empleats i el Consell d'Administració, juntament amb la companyia han donat 2,3 milions a el programa Creu Roja Respon per a la compra de material sanitari.