Gairebé el 90% dels MIR catalans s'han unit a la vaga aquest dilluns

El portaveu dels Metges Interns Residents (MIR) de Catalunya, Alex Mayer, ha celebrat el seguiment de la primera jornada de vaga prevista fins al dimecres amb "pràcticament el 90%" dels MIR sense comptar aquells que han realitzat serveis mínims.













En declaracions aquest dilluns, Mayer ha explicat que dimarts tornen a reunir-se amb les patronals i l'Institut Català de la Salut (ICS) després de la trobada de divendres passat en què les negociacions entre les dues parts no van frenar la vaga.





Segons ha detallat el portaveu, entre 500 i 600 MIR s'han concentrat davant de la Conselleria de Salut de la Generalitat i han lliurat un manifest amb les seves reclamacions, entre les quals destaquen poder formar-se en la seva especialitat dins del seu horari de treball i millores retributives en el sou base i les hores de guàrdia.





Mayer ha explicat que, en funció de com es desenvolupi la reunió de dimarts i de les propostes que plantegin les patronals i l'ICS, decidiran "entre tots" si segueixen amb l'última jornada de vaga prevista per al dimecres.





De moment, els MIR que vulguin seguir la convocatòria de vaga estan citats dimarts a les 17 hores davant de l'ICS i dimecres a les 12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona.





Segons xifres de la Conselleria de Salut, durant el torn de matí hi ha hagut 1.172 MIR en vaga, el que suposa un 37,28% del total, amb uns serveis mínims de 396 professionals actius, han informat fonts del departament als mitjans aquest dilluns.





RECLAMACIONS

Els metges han resumit les seves reclamacions en tres blocs: formació, condicions laborals i millores retributives, i han destacat que moltes d'elles ja estan "contemplades per la llei".





Els MIR reclamen que el 15% de la jornada ordinària es destini a formació de la seva especialitat, perquè actualment "no tenen hores per a això", així com disposar de 10 dies a l'any per participar en actes formatius.





Pel que fa a les condicions laborals, demanen que les jornades siguin de 35 hores setmanals i es compleixin les 12 hores de descans ininterromput després de les guàrdies, així com les 36 de descans setmanal.





També exigeixen un increment en el sou base -d'uns 16.000 euros bruts a l'any-- per "deixar de ser mileuristes", i també en el pagament de les hores de guàrdia.





Mayer ha dit que des de 2010 els MIR catalans compleixen funcions "essencials" en el sistema sanitari català quan encara haurien d'estar formant-se.