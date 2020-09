L'Església catalana abandona el procés

El procés està passant per les seves hores més baixes. La divisió a l'independentisme és ja una realitat poc qüestionable i moltes institucions, que antany van actuar com a mediadors, han acabat distanciant-se del moviment sobiranista. És el cas de l'Església catalana, que cada vegada es fia menys dels líders del procés.









Aquest agost Quim Torra va carregar durament contra l'Església. situant-la com un dels principals enemics del procés. També va tenir la seva dosi per l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella: "S'ha oblidat aquests anys dels drets fonamentals de la Constitució i dels drets humans, que protegeixen la llibertat d'expressió, manifestació i de concentració», va afirmar el president.





Abans de la declaració d'independència, Omella era vist amb bons ulls pel procés. Sempre ha fet crides a "construir ponts" i "fomentar la convivència". Fins i tot va ser mediador entre Rajoy i Puigdemont en els dies previs a la declaració d'independència de 2017.





No obstant això, tot va canviar després de proclamar la república de forma unilateral. "En aquest moment, com a pastor de Barcelona, comparteixo el dolor i el sofriment de la gent. El meu cor plora amb ells", va declarar l'arquebisbe després de la declaració d'independència de Puigdemont. L'independentisme no va veure amb bons ulls que l'Església rebutgés frontalment el seu 'procés', i des de llavors van passar a les institucions catòliques al bàndol dels enemics.





L'univers sobiranista tampoc ha perdonat que l'Església no hagi demanat explícitament l'alliberament dels presos del procés. Torra va retreure a Omella que "durant aquests anys" s'ha "oblidat" de la Constitució i de drets fonamentals, en particular del dret de manifestació i de la llibertat d'expressió. També li va recriminar que "no hi hagi aixecat la veu ni una vegada per condemnar la repressió que viu Catalunya".





El president ha esperat al moment oportú per tornar el cop a l'Església. Concretament, durant la pandèmia del Covid-19. Aquest estiu i l Departament de Salut va anunciar que anava a obrir un expedient sancionador contra l'Arquebisbat per haver celebrat una missa en memòria dels morts a la Sagrada Família. "Tots som iguals", va assegurar Torra retraient que haguessin fet una reunió de més de deu persones quan encara no estaven permeses.





L'arquebisbat no va trigar a respondre, anunciant que un dia abans de la missa havia iniciat accions legals contra el Govern per "vulnerar la llibertat de culte" al no respondre a la seva sol·licitud per a realitzar l'ofici catòlic. Encara es desconeix quina és la xifra de la multa que haurà de pagar l'Església per l'expedient de la Generalitat, ni si el Govern serà condemnat "per vulnerar la llibertat de culte". En tot cas, la batalla està servida.