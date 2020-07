Torra, el coronavirus, Vergés i el cardenal Omella

El president Torra ha comparegut, en roda de premsa, aquest dilluns, per informar sobre la situació del Covid-19 que ha qualificat com a crítica.





"Estem davant els deu dies més importants. Si no ho aconseguim haurem de retrocedir", afirmava Torra qui ha reconegut un increment continuat dels casos, xifrant aquests en més de 5.000 afectats la setmana passada. Una situació que a l'executiu català se li ha anat de les mans malgrat que el control està ara en mans de l'executiu català i no en el de el govern d'Espanya.









Si bé és cert que en altres zones de l'Estat s'estan produint rebrots Catalunya i Aragó es troba ara amb més casos que la resta d'Espanya. Una situació que requereix d'una actuació més eficient: més mitjans humans i materials. Les retallades en la sanitat que s'han produït en els darrers anys han deixat un forat a la mateixa que no s'ha solucionat fins ara. En ple estiu, amb part del personal en període de vacances. O no ?, amb menys personal com pretén Torra, que s'ha posat al capdavant -deixant en mal lloc als republicans que ostenten la responsabilitat de Salut- solucionar el greu problema que ara té Catalunya. Contractarà més personal ?.





En aquesta roda de premsa tan important, no era present la consellera de Salut catalana, Alba Vergés com hauria de ser i si ho feia el flamant responsable de l'Agència de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Una situació que no ha passat desapercebuda. ¿S'intensifiquen les diferències entre els republicans i els post-convergentes ?.





En el torn de preguntes, casual ?, Torra s'ha despatxat a gust amb el Cardenal Omella per la celebració de l'acte d'homenatge a les víctimes de l'coronavirus i de pas li retreu a l'autoritat eclesiàstica que no hagi condemnat "la repressió que viu Catalunya ", però com que no tenia prou, el president ha afirmat que és catòlic, però que l'església que necessita Catalunya la qual estigui a la banda de les persones i dels presos. Ho ha dit i s'ha quedat tan tranquil, sense donar-se compte de la discriminació que fa ell amb les persones que no són ideològicament afins al Procés.





Hi ha un vell refrany que se li atribueix als capellans que diu "Fes el que jo dic i no el que jo faig", crec que li ve com anell a el dit, al president Torra. Potser, amb la gestió tan dolenta - ¿però hi ha gestió? - que està realitzant com a màxim responsable de Catalunya, ni tan sols en aquestes circumstàncies, on la responsabilitat és seva, tingui la "generositat" de deixar els temes partidistes per centrar-se en el que és prioritari: la salut de les persones, allò altre no és prioritari encara que ell ja hagi entrat en campanya electoral perquè guanyi el seu amic Puigdemont, el rei de TV3, amb la connivència de l'99,9% dels seus treballadors.





Les dades, són els que són, encara que alguns tenen la sensació que no són els reals, però si els oficials. El coronavirus té una incidència acumulada en la població d'Espanya de 37,9 casos per cada 100.000 habitants. La Comunitat de Madrid acumula el major nombre de contagiats, 73.944, amb 8.450 morts. El segueix Catalunya amb 72.919 i 5.680 morts. Unes xifres realment preocupants, no només per sortir a la tele, sinó perquè tot el govern i els partits de l'oposició facin un front comú i tallar aquesta pandèmia que va a acabar no només amb la vida de milers de persones, sinó també amb l'economia d'aquest país que porta ja massa anys frenada per la política de govern centrada en el Procés.