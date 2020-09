Creu Roja ha sensibilitzat més de 77.000 joves en la seva campanya de prevenció

Creu Roja Catalunya ha sensibilitzat a un total de 77.356 joves en la seva campanya de prevenció de la pandèmia del coronavirus en 50 municipis catalans, que ha comptat amb la participació de 721 voluntaris i tècnics de l'entitat.













En un acte aquest dilluns per presentar les dades de la campanya, ha intervingut el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha ressaltat que és una campanya de sensibilització en la qual joves parlen amb altres joves.





Tant el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, com el seu coordinador, Enric Morist, han insistit en què sigui una campanya realitzada per joves per a joves una de les seves claus sense caure en l'estigmatització del col·lectiu.





El president de Creu Roja Catalunya ha dit que la joventut s'ha implicat amb els projectes de l'entitat durant la pandèmia, i Morist ha dit que els joves, ben informats, compleixen i responen.





Dels més de 77.000 joves sensibilitzats, un 40% tenia menys de 18 anys, un 35% entre 19 i 23 anys, un 15% entre 24 i 27 anys i un 10% més de 27 anys.





Els equips de Creu Roja han realitzat durant aquesta campanya 19.721 intervencions i han repartit 70.282 mascaretes.





Pel que fa a les màscares, de 114.059 persones observades, 55.432 la portaven ben posada, i el 63% dels joves han acceptat ser sensibilitzats.





Morist ha assegurat que aquesta campanya de joves informadors sobre la Covid-19 tindrà continuïtat amb l'inici de curs universitari.