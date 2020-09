Simón reconeix el gran increment de la pressió hospitalària pel Covid-19 en les últimes setmanes

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha avisat que s'està incrementant la pressió assistencial, tant en Atenció Primària, com en atenció hospitalària com a conseqüència de l'augment de la transmissió del Covid-19.













Segons l'últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat, el 9,5 per cent dels llits hospitalaris de tot Espanya estan ocupades per malalts de Covid-19, si bé hi ha importants diferents entre les comunitats autònomes.





"Hi ha un increment de l'ocupació hospitalària a nivell global. Si ja de per si estava sent important en l'Atenció Primària, a poc a poc es va observant un increment en els hospitals", ha assenyalat en roda de premsa Simó.





Madrid és la comunitat autònoma amb una major taxa de llits ocupats en hospitals per Covid-19 (25%), seguida de Castella-la Manxa (13%), Aragó (12%) i Balears (11). Així mateix, a Andalusia se situa en el 7 per cent; a Astúries en el dos per cent; a Canàries, Extremadura, Catalunya i Cantàbria en el cinc per cent; a Castella i Lleó, País Basc i la Rioja en el 11 per cent; a Ceuta en el tres per cent; a la Comunitat Valenciana en el set per cent; a Galícia en el tres per cent; a Melilla en el vuit per cent; a Múrcia i Navarra en el nou per cent.





Així mateix, Simó ha assenyalat que l'increment de casos a Espanya és "claríssim", pel que no ha rebutjat anomenar una "segona onada" de contagis. Tot i això, ha postil·lat que no totes les comunitats autònomes estan en un ascens en la transmissió del coronavirus. "Estem en una segona onada, si ho volem dir així, però la situació no és la mateixa en totes les comunitats autònomes", ha postil·lat, per insistir que "aquesta segona onada no va a tenir un impacte tan important com la primera" .





D'altra banda, Simó ha destacat l'esforç diagnòstic que s'estan realitzant en totes les comunitats autònomes per detectar els casos de coronavirus, assegurant que Espanya és un dels països de la Unió Europea que més proves PCR realitza.