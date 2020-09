Gibraltar tem que hi hagi problemes perquè arribin els aliments britànics si es dóna un Brexit sense acord

El Govern de Gibraltar ha publicat aquest dilluns una segona nota avisant als seus ciutadans sobre els possibles efectes d'un Brexit sense acord i en aquesta ocasió avisa que l'arribada al Penyal de productes d'origen animal procedents de Regne Unit podria veure obstaculitzada.









Segons explica, fins i tot en el cas que el Regne Unit deixi definitivament la UE sense un acord sobre la relació futura, a Gibraltar no es preveuen canvis en les importacions procedents de la UE --ja que Gibraltar no posa obstacles al seu entrada--.





No obstant això, afegeix que si el Regne Unit es converteix sense més en un "tercer país" per a la UE, hi haurà un nou requisit perquè els béns d'origen animal procedents de Regne Unit o d'altres tercers països entrin i surtin de la UE en trànsit cap a Gibraltar a través d'un "Lloc de Control Fronterer" (BCP).





D'aquesta manera, el problema es plantejaria per als productes que arribin per via terrestre. El Govern de Fabian Picard recorda en la seva nota que "els controls de persones i mercaderies han donat lloc a demores desproporcionades" a la Reixa en el passat i assegura que està estudiant "tot un seguit de diferents opcions, algunes de les quals estan concebudes per suprimir aquests controls o reduir-los en la mesura del possible ".





En tot cas, la nota publicada aquest dilluns també puntualitza que "qualsevol futur acord més ampli" entre el Regne Unit i la UE pot "afectar la circulació de mercaderies entre Gibraltar i la Unió Europea".





Gibraltar, la població va votar majoritàriament en contra del Brexit, desitja associar-se a l'espai Schengen i la unió duanera per assegurar la fluïdesa de les comunicacions i del comerç a través de la Reixa, però amb alguna fórmula que no qüestioni la sobirania, la jurisdicció o el control del Regne Unit.





En paral·lel a la negociació entre Londres i Brussel·les per intentar acordar la seva relació futura quan al 31 de desembre acabi el període transitori del Brexit, Espanya negocia amb el Regne Unit els aspectes d'aquesta relació futura que puguin afectar Gibraltar, perquè així ho van decidir els 27 abans de l'inici de les negociacions.