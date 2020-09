Seguiment massiu a la vaga dels MIR en tots els hospitals de Catalunya

La vaga dels Metges Interns Residents (MIR) està tenint un gran seguiment. Segons les organitzacions convocants, una gran majoria dels MIR, més del 90% de la totalitat dels metges residents de Catalunya, s'han unit a aquesta protesta per exigir a les administracions una sensible millora en les seves condicions laborals i econòmiques.





Els residents de queixen de no poder dedicar més temps a la docència, de tenir poca supervisió per part dels especialistes, de no tenir espais dignes per descansar un temps durant les seves llargues jornades laborals, d'haver d'aguantar durant 31 hores seguides, en alguns casos, en guàrdies laborals en què el cansament els impedeix desenvolupar adequadament el seu treball, i que no es respectin les lliurances obligatòries després d'un dia de guàrdia.





Milers de MIR han sortit al carrer i s'han manifestat davant de les seus de Salut a diferents ciutats, deixant patent el seu malestar per les situacions laborals que han de suportar. També exigeixen una millora en les seves percepcions econòmiques, que consideren estan molt per sota de la resta de personal mèdic amb el qual comparteixen funcions. I reclamen una jornada laboral de 35 hores, que ara s'incompleix sistemàticament i el respecte dels horaris de descans.