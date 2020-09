El moviment QAnon, una perillosa teoria de la conspiració que s'instal·la amb força a Europa

Una nova teoria conspirativa ha arribat a Europa procedent dels Estats Units. Més concretament de cercles partidaris de la presidència de Donald Trump. Es tracta de la teoria QAnon, fins fa poc amb una escassa repercussió en el vell continent però que aprofitant la pandèmia s'està estenent com una taca d'oli per tot Europa.









¿I què diu aquesta teoria conspirativa que preocupa, i molt, als experts? Doncs que un grup de malvats personatges, forces ocultes que estan involucrades en xarxes internacionals de pedòfils que volen establir un nou ordre mundial, han aconsseguit el poder als Estats Units i volen fer el mateix a escala mundial. I, curiosament, l'únic que pot acabar amb aquest poder és ... Donald Trump !!!. De fet, el president no ha dit res en contra de les teories de QAnon, malgrat que és un moviment a què l'FBI ha començat a tractar com si fos una possible amenaça terrorista. Encara que s'hagi introduït amb força fins i tot en un sector de les forces armades nord-americanes.





Tot això sembla, sens dubte, l'argument d'una pel·lícula de sèrie B de malvats, molt malvats, i d'un superheroi que acabarà salvant al món, un argument amb escassa capacitat d'expansió en la societat actual. O no.





No obstant això, els analistes han començat a veure amb una enorme preocupació que aquesta teoria ha començat a estendre per tot Europa fent servir les xarxes socials i s'ha integrat en els moviments negacionistes de la pandèmia. De fet, en les recents manifestacions en diverses ciutats europees dels que neguen l'existència de la pandèmia s'han pogut veure pancartes amb lemes i eslògans propers als que difonen els promotors de la teoria QAnon, recolzats per fotos de Trump, a què han arribat a demanar que viatgi a Alemanya per acabar amb el govern de Merkel, i del líder rus Vladímir Putin. Aquests semblen ser els seus principals referents.





EXPANSIÓ

Aquesta teoria conspirativa néixer a finals de 2019, però des de l'inici de la pandèmia s'ha estès per les xarxes socials, primer als Estats Units i des de fa un temps a Europa. De fet, els llocs d'internet i perfils a les xarxes socials que difonen els missatges dels promotors d'aquesta teoria han augmentat considerablement en els últims mesos i els seguidors d'aquests perfils a Europa sumen ja més de 500.000, tot i que els experts veuen com el seu creixement exponencial sembla imparable.





I és que col·locar entre els promotors d'aquest Estat fosc que maneja des de l'ombra dels fils del món a Bill i Hilary Clinton, Barack Obama, Bill Gates o George Soros, entre d'altres, i col·locar-los al centre d'un grup que també es dedica, a escala mundial, a la pedofília, els ha resultat rendible.





PREOCUPACIÓ

I per què aquesta expansió preocupa tant als analistes? Perque s'està utilitzant com a sistema de propaganda de la ideologia de l'extrema dreta. Els experts han descobert estrets vincles entre la teoria QAnon i els grups d'extrema dreta., Sobretot a Alemanya. I s'ha pogut constatar la seva presència a les manifestacions negacionistes de les últimes setmanes en què milers de persones han acusat els governs d'haver-se inventat la pandèmia per aconseguir majors quotes de poder.





De fet, aquest acostament cap als sectors de l'extrema dreta no és desgavellat. Les seves propostes són, en molts punts, coincidents: estan en contra de la immigració, culpen els dirigents dels principals països europeus d'estar en connivència amb el món ocult i fosc, i pretenen la instauració d'un nou ordre mundial, s'expandeixen les teories antisemites, estan en contra del 5G, de l'ús de les màscares, exaltació del nacionalisme, la necessitat que els ciutadans han d'armar-se, etc.





La facilitat amb què algunes d'aquestes teories són capaces d'introduir-se en la societat a través de les xarxes socials i les dificultats dels estats per lluitar contra elles són immenses. Les fake news són una de les seves principals armes i, sobretot als Estats Units, alguns polítics han contribuït a expandir la teoria.