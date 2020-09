Detenen 31 persones per tràfic internacional de marihuana a Catalunya

La Guàrdia Civil ha desenvolupat l'operació Caribes a les províncies de Barcelona i Tarragona per desarticular una organització criminal suposadament dedicada al tràfic internacional de marihuana, on han estat detingudes 31 persones i 5 investigades.













Segons un comunicat de l'Institut Armat d'aquest dimarts, han desmantellat 12 plantacions 'indoor' amb 12.600 plantes de marihuana, 190 quilos de marihuana processada i 50.000 euros en efectiu en 19 registres realitzats en habitatges de les localitats d'Olivella, Canyelles, Sant Pol de la mar, Valls, Pla de Manlleu, Torredembarra, Tortosa, Cabra del Camps i Segur.





La investigació va començar el juliol de 2019 al produir-se un incendi en un habitatge d'Olivella, a Barcelona, on es va descobrir que el seu origen havia tingut lloc en la instal·lació elèctrica il·legal que proveïa una plantació de marihuana a causa d'un curtcircuit.





LLOGUERS DE XALETS

La presumpta líder de l'organització criminal i la seva parella llogaven i ocupaven xalets de zones residencials i aïllades de Barcelona i Tarragona que condicionaven complexes plantacions de marihuana.





Comptaven amb la col·laboració de treballadors, de nacionalitat espanyola, experts en el muntatge de sistemes elèctrics i de refrigeració, que dotaven les infraestructures de les instal·lacions amb sistemes que optimitzaven i acceleraven el cultiu de la droga.





La vigilància de les plantacions era a càrrec de ciutadans serbis als quals la líder de l'organització contractava, pagava el viatge fins a Espanya i un sou fix pels seus serveis, i als que periòdicament rotava per no aixecar sospites.





Aquesta organització, que obtenia grans quantitats de marihuana gràcies a la xarxa de plantacions que havia establert en les dues províncies, distribuïa la marihuana processada i empaquetada a la resta d'Europa mitjançant transport terrestre.





L'operació l'han desenvolupat agents de la Guàrdia Civil, recolzats per unitats del Cos a Tarragona, amb la col·laboració de la Policia Sèrbia per intercanviar informació i identificar alguns dels detinguts serbis buscats per la justícia del seu país.